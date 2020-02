Nach einem quälenden Führungsstreit im Landesvorstand und dem Machtkampf zwischen den bisherigen Vorsitzenden Bernd Gögel und Dirk Spaniel hat sich die Basis der Südwest-AfD für einen personellen Schnitt entschieden. AfD-Bundestagsfraktionschef Alice Weidel wurde alleinige Vorsitzende und durfte in der zweiten Reihe durchgängig Leute ihres Vertrauens platzieren.

Dass der völkisch-nationale „Flügel“ gar nicht mehr im engeren Vorstand vertreten ist, mag für Ruhe und Geschlossenheit in dem Gremium sorgen. Aber der unversöhnliche Stimmung beim Parteitag zeigte auch, dass ein tiefer Riss die beiden Lager trennt. Ob es dem so einseitig besetzten Vorstand gelingt, die Gräben zuzuschütten, darf bezweifelt werden.

Eine neue Front?

Dass die AfD 13 Monate vor der Landtagswahl sich eine Führungsspitze leistet, in der nur Bundespolitiker vertreten sind, ist ein merkwürdiges Signal. Die „Flügel“-Anhänger in der Landtagsfraktion wird das jedenfalls nicht besänftigen. Die Gefahr ist groß, dass der Streit sich nun aus dem Landesvorstand heraus verlagert und eine neue Front zwischen Parteispitze und Fraktion entsteht. Im März 2021 steht für die AfD in Baden-Württemberg ein 15-Prozent-Ergebnis auf dem Spiel.

Böblingen Neue Vorsitzende Alice Weidel der AfD Baden-Württemberg verspricht Grabenkämpfe zu überwinden

Allerdings haben die letzten dreieinhalb Jahre gezeigt, dass die AfD sich viele Streitigkeiten ohne größere Einbußen bei der Zustimmung in der Bürgerschaft leisten kann. Nun hoffen die Rechten, dass die Konjunktur in die Knie geht und eine wachsende Zukunftsangst ihnen die Wähler zutreibt. Die Gefahr ist durchaus real.