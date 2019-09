von SK

Kreis Konstanz

Der Zoll stellte in Konstanz vor 17.000 Besuchern informativ und unterhaltsam seine Tätigkeiten vor. Bei einer Schau-Kontrolle im Stadtgarten demonstrierten die Beamten, wie effektiv ihre Hunde gegen gewalttätige Personen vorgehen:

Konstanz 17.000 Besucher im Konstanzer Stadtgarten sind neugierig auf die Arbeit des Zolls

Bei der Museumsnacht in Stockach war im Stadtmuseum, Seilermuseum, bei der VHS, beim Straßenfest und dem Orgelkonzert in St. Oswald viel los. Die schönsten Bilder sehen Sie hier:

Stockach Bilder vom bunten Treiben und der guten Stimmung bei der Museumsnacht in Stockach

Bodenseekreis

Rund 15.000 Besucher wurden beim SWR-1-Pfännle an diesem Sonntag in Überlingen gezählt. An zahlreichen Ständen boten Wirte aus der Region ihre Spezialitäten an. Auch die Gastronomen, die im nächsten Jahr zur Landesgartenschau kochen werden, waren vertreten:

Überlingen SWR-1-Pfännle – und Überlingen wird geflutet: Ein Testlauf für die Landesgartenschau mit gut 15 000 Besuchern

Schwarzwald

Der 11. Kunsthandwerkermarkt im Kurpark in Königsfeld lockte an diesem Wochenende viele Besucher an. Wer sich für ausgefallene Dekoartikel aus verschiedensten Materialien, eine Puppenklinik oder Miniaturbollenhüte begeistert, kam hier auf seine Kosten:

Königsfeld Der Königsfelder Kunsthandwerkermarkt im Sommerglück

Bei bestem Wetter zog die 18. Musiknacht am Samstagabend Musikbegeisterte in die Donaueschinger Innenstadt, wo in acht Lokalen acht verschiedene Bands mit acht verschiedenen Musikstilen für Stimmung und ausgelassen-fröhliche Unterhaltung sorgten:

Donaueschingen Bilderstory: Was für eine tolle Donaueschinger Musiknacht – auch die 18. Auflage war wieder ein voller Erfolg

Hochrhein

Der SC Lauchringen hat zum ersten Mal ein Bubble-Soccer-Turnier ausgerichtet. Die Mannschaft Kroatien 2 hat sich gegen 17 Mannschaften durchgesetzt. Was sich hinter Bubble-Soccer verbirgt, erfahren Sie hier:

Lauchringen Wenn Ballons Fußball spielen: SC Lauchringen richtet zum ersten Mal ein Bubble-Soccer-Turnier aus

Linzgau

24 Gladiatoren gaben bei der Bodensee Fightnight im Seepark in Pfullendorf alles und begeisterten die rund 600 Zuschauer mit spannenden Kämpfen im Kick- und Thaiboxen. Bilder und Videos finden Sie hier: