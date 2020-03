Corona vor 53 Minuten

Stehen Schulschließungen bevor? Kultusministerium plant Notfall-Szenario für Abschlussprüfungen. Wie regionale Schulen mit der Situation umgehen

Wegen der Coronakrise sind Abitur- und Abschlussprüfungen in Schulen bedroht. Notfall-Szenarien für Schulschließungen sind bereits in der Planung. Das Kultusministerium plädiert für einen flexiblen Umgang. Wie regionale Schulen mit der Situation umgehen und was sie von der Politik erwarten.