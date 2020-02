von SK

Kreis Konstanz

Alle neun Hörizünfte waren am Sonntag zu Gast bei den Mooser Rettichen. Neben den aktiven Narren kamen mehrere tausend Besucher auf die vordere Höri.

In der Kirnberghalle in Orsingen zeigten die Halbolfer die ganze bunte Vielfalt der alemannischen Fasnacht.

Mit über 800 Besuchern war der Fasnachts-Ball im Radolfzeller Milchwerk ausverkauft. Mit Highlights aus unter anderem Grease, der König der Löwen und Dirty Dancing wurde eine magisch-närrische Bühnenshow geboten bevor die Halle mit der Mitternachtsshow der Holzhauermusik und der Münchner Partyband „7 Promille“ bebte.

In Konstanz luden die Blätzlebuebe ins Constanzer Wirtshaus zum Blätzleball. Wir haben die schönsten Bilder.

Der Zunftball der Singener Poppele-Zunft in der Scheffelhalle ist wieder einmal seinem Ruf als Ball der Bälle im Stall der Ställe gerecht geworden. Die Partyband FLY 2.0 sorgte für Live-Musik. Dem diesjährigen Motto der Zunft „Machen langsam, s`pressiert“ wurden die Narren nicht ganz gerecht, denn sie Gaben mächtig Gas und füllten die Tanzfläche und zahlreiche Bars.

Alle Fasnachts-Veranstaltungen aus dem Kreis Konstanz finden Sie hier.

Bodensee

Mit 27,5 Metern ist der diesjährige Narrenbaum nicht der höchste der Meersburger Fasnet, aber er überragt das Rathausdach und darauf kommt es an. 1600 Mäschgerle begleiteten den Baum zum Loch.

Höhepunkt der Fasnet in Kluftern war am Samstagabend das 25. Jubiläum des Zunftabends. Die Narren aus dem Ort hatten ein Programm zusammengestellt, das eines Jubiläums würdig war. Bis weit nach Mitternacht herrschte ausgelassene Stimmung im ausverkauften Saal des Bürgerhauses.

Junge und jung gebliebene Narren feierten in Bermatingen ausgelassen beim Oldieball, der vom Musik-Förderverein ausgerichtet wurde. Die Lumpenkapelle 08/15-Band sorgte dafür, dass die Stimmung im Saal noch weiter angeheizt wurde.

Vom Preisschnellen über den Rathaussturm bis zum Lumpenball: Eindrücke, Bilder und Videos vom närrischen Samstag in Markdorf.

Ein Mix aus exotischem Karneval und schwäbisch-alemannischer Fasnet brachte Schwung in die Bürgerbälle im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.

Partyspaß vom feinstem war beim Lumpenball der Historischen Narrenzunft Markdorf angesagt. Das Markdorfer Männerballett, Lumpenkapellen und ein DJ sorgten für beste Stimmung.

Viel zu lachen gab es in Markdorf beim Rathaussturm, die Stadtverwaltung hatten sich als Steinzeitmenschen verkleidet und hofften somit auf ihren Sieg. Doch gegen der Vermessungstrupp flog mit einer Rakete ein und hatte somit die moderne Übermacht auf seine Seite.

Alle Fasnachts-Veranstaltungen aus dem Bodenseekreis finden Sie hier.

Schwarzwald

Frühlingshafte Temperaturen sorgten für einen riesigen närrischen Lindwurm, der sich über zwei Stunden durch den Narrenort Dittishausen zog. Rund 1500 Hästräger und etwa 4000 Zuschauer genossen gemeinsam bei frühlingshaftem Wetter den großen Umzug.

Kreative Kostüme und akrobatische Tänze begeisterten am Samstagabend das Publikum in der beinahe voll besetzten Gemeindehalle in Hammereisenbach. Unter dem Motto „Auf dem Bauernhof, da geht es rund, alle machen mit, von de Biiri bis zum Hund“ wurde der Preismaskenball eröffnet.

Einen außergewöhnlicher Zunftball bot die Bräunlinger Narrenzunft bei ihrem Zunftball unter der Überschrift „Wetten Krass“ am Samstagabend in der Bräunlinger Stadthalle. Sieben närrische Gruppen in bunten Häsern, boten ein mitreißendes Programm, von dem die Besucher in der vollbesetzten Stadthalle begeistert waren.

Der neue Zunftmeister der Hüfinger Narren, Christoph Köhler ist offiziell und hochnärrisch vereidigt. Seine Premiere beim Zunftball in Hüfingen hat er bravourös gemeistert.

Sprechende Schränke, tanzende Tassen und ein rappender Narro – beim Ball der Villinger Hexenzunft wurde dem Publikum allerhand geboten.

400 Zuschauer waren begeistert vom Programm des Zunftballs in Immendingen. An der größten Veranstaltung der Saalfasnacht wirkten über 100 närrische Akteure mit.

Das war Fasnet pur beim Rietball der Rietvögel Villingen-Schwenningen. Mit Musik von der Rietwieberkapelle und einem Männerballett in Strapsen begeisterten sie das Publikum.

Gut gefüllt war die Festhalle beim Zunftball 2020 der Furtwanger Narrenzunft. Unter dem Thema Piraten wurden verschiedene Themen aus der Stadt aufs Korn genommen.

20 Gruppen, Narrenzünften und Musikvereine, zogen beim 22. Nachtumzug der Strohhansel Schönenbach durch den Furtwanger Ortsteil. Bei trockenem Wetter beobachteten auch viele Zuschauer das närrische Treiben. Angeführt wurde der Zug wie jedes Jahr von den Buslochhexen Schönenbach, den Schlusspunkt bildete dieses Mal die Guggemusik Furtwangen.

Ein voller Erflog war die erste von der Narrenzunft Weiher-Hexen aus St. Georgen organisierte Veranstaltung. Bei der UV-Party feierten 800 Partygäste ausgelassen in der Stadthalle.

Beim Ball der Hexenzunft Villingen wirbelten tanzende Tassen, Besteck und französischer Kronleuchter über die Bühne. Unter dem Motto „Der Schöne und seine Biester“ gestaltete die Zunft ein abenteuerliches Motto.

Alle Fasnachts-Veranstaltungen aus dem Schwarzwald finden Sie hier.

Hochrhein

Blendend gut waren das Wetter, die Zuschauer und vor allem die Narrenschar, die sich durch Ühlingen am Sonntagnachmittag schlengelte. Anlässlich ihres 50. Bestehen richtete der Narrenverein Stiegele Chatz Ühlingen das diesjährige Schlüchttal Narrentreffen aus.

Tausende Besucher feierten am Sonntag beim großen Narrentreffen in Schwerzen. Der große Umzug mit 70 Gruppen am Nachmittag war der Höhepunkt.

Rund 3000 Hästräger trafen sich am Sonntag im Schweizer Möhlin beim großen internationalen Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN).

Unter dem Motto „Gruselschloss“ ging der Düengemer Obed über die Bühne. Die große Fasnachtsveranstaltung der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen hatte über 450 Narren in die Tiengener Stadthalle gezogen, wo bei vielen Programmpunkten Stimmung pur war.

Großartige Stimmung herrschte an beiden Bunten Abenden des Narrenvereins Schwanenmühle am vergangenen Freitag und Samstag in der an beiden Tagen ausverkauften Gemeindehalle Unterlauchringen. Mit vielfältigen sehr anschaulichen Tanzvorführungen und mehreren herausragenden Sketchen boten die Akteure zwei bemerkenswerte Fasnachtsabende.

Alle Fasnachts-Veranstaltungen vom Hochrhein finden Sie hier.