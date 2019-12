von SK

Kreis Konstanz

50 Stände um die Torkel locken mit Kunsthandwerk, außerdem gibt es viel Engagement von Vereinen. Ein Bummel über den traditionellen Weihnachtsmarkt in Steißlingen:

So schön war es auf dem Steißlinger Weihnachtsmarkt. | Bild: Susanne Schön

Mit einer rundum positiven Bilanz ging am Sonntag der Radolfzeller Christkindlemarkt zu Ende. Seit Donnerstag waren an vier Tagen mehrere tausend Menschen auf den Marktplatz, in die Rathausstraße und die Schützenstrasse geströmt:

Hier war auch der Nikolaus zugegen: Neben kulinarischer Vielfalt, Kunsthandwerk und viel bürgerschaftlichem Engagement bezauberte der Weihnachtsmarkt in Gaienhofen auch mit der Musikschule Höri, einem Kindergartenchor und der Bürgerkapelle Hemmenhofen:

Auf dem Weihnachtsmarkt in Gaienhofen kam der Nikolaus zu Besuch. | Bild: Georg Lange

Bodenseekreis

Viel Glühwein und gute Stimmung auf dem Markdorfer Weihnachtsmarkt: Drei Tage lang lud die Gehrenbergstadt ihre Bewohner zum märchenhaften Weihnachtsmarkt in den Schlosshof des Bischofschlosses ein:

Schwarzwald

An neuem Standort: Der vorweihnachtliche Markt in Erdmannsweiler hat viele Besucher angelockt und punktet mit gemütlicher Atmosphäre. Auch der Posaunenchor sorgt für Stimmung:

Weniger Besucher und Verwirrung um die neuen Tassen - Das sind unsere Beobachtungen vom St.Georgener Weihnachtsmarkt:

Erstmals firmierte der Donaueschinger Weihnachtsmarkt unter dem Titel Schwarzwaldzauber. Und der hatte Einiges zu bieten:

In Villingen sorgten Glühwein und andere Köstlichkeiten für tolle Stimmung. | Bild: Bartler Team

Auch auf dem Villinger Weihnachtsmarkt war am Wochenende viel los:

Edle Brände eignen sich als schönes Mitbringsel für den weichnachtlichen Gabentisch. | Bild: Hildegard Siebold

Hochrhein

Der Weihnachtsmarkt am Klausenhof in Herrischried punktet durch die Atmosphäre des Freilichtmuseums und die liebevoll gefertigten Produkte:

Kein Durchkommen gab es beim Wutöschinger Nikolausmarkt am Freitag. Die Veranstaltung auf dem Platz vor der Alemannenhalle war spätestens beim angekündigten Erscheinen des Nikolaus überrannt worden: