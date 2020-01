von Sebastian Küster und Laura Marinovic

Wann kommt das Coronavirus nach Südbaden? Diese Frage treibt viele Menschen um. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit. Denn bei einem Patienten aus dem Landkreis Waldshut liegt der Verdacht nahe, dass er sich mit dem Virus angesteckt haben könnte, verrät Landratsamtsprecherin Susanna Heim: „Offiziell kann noch nicht von einem Verdacht gesprochen werden, da sich der Patient nicht in der Provinz Hubei in China, sondern in einer Nachbarprovinz aufgehalten hat.“

„Er ist Zuhause, darf aber sein Haus nicht verlassen“

Dennoch sei der Mann krank. „Er ist Zuhause, darf aber sein Haus nicht verlassen bis die Auswertung der Proben vorliegt“, sagt Heim. Ob er wirklich das Coronavirus in sich trägt, ist also noch unklar. Fakt ist allerdings: Gesundheitsämter, Krankenhäuser und Ärzte in der Region sind auf diesen Fall der Fälle vorbereitet.

Kein Verdacht in den Landkreisen Sigmaringen, Schwarzwald-Baar und Konstanz

Alle Landkreise halten sich dafür an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. „Die haben nämlich die gebündelte Kompetenz“, sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Bodenseekreises, wo bislang kein Corona-Verdachtsfall bekannt ist. Auch in den Landkreisen Sigmaringen, Schwarzwald-Baar und Konstanz wird niemand verdächtig. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Schwarz.

In Tuttlingen werden kranke Menschen Zuhause untersucht

Um zu verhindern, dass sich andere Menschen mit dem Coronavirus infizieren, werden in Tuttlingen Hausbesuche gefahren, sagt Siegfried Eichin vom hiesigen Gesundheitsamt. In seinem Landkreis gab es zwar bislang keinen Verdacht auf Corona-Erkrankung, „aber wir hatten einen Patienten, der aus China zurückkam und krank war. Er hatte dann doch nur die Influenza“, beruhigt der Mediziner.

Generell ist die Verunsicherung in der Region groß. Ein Beispiel liefert eine WhatsApp-Nachricht, die sich am Donnerstagmorgen wie ein Lauffeuer verbreitete. Dem Verfasser zufolge habe sich eine Person aus Singen vermutlich mit dem Coronavirus angesteckt.

Darüber informierte die Autorin der Mitteilung umgehend ihre Kollegen, nicht aber das Gesundheitsamt, weil sie die Untersuchung im Krankenhaus abwarten wollte. Dort konnte Entwarnung gegeben werden. Der Patient litt doch nicht am Coronavirus. Die veraltete Nachricht war aber schon in Umlauf und löste große Verunsicherung aus.

Was tun bei einer möglichen Infektion? Wer glaubt sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollte einige Dinge beachten. Das wichtigste ist: Setzen Sie sich nicht ins Wartezimmer der Notfallambulanz oder beim Hausarzt. Die Gefahr ist groß, dass Sie jemanden anstecken. Informieren Sie unbedingt vorher das Krankenhaus oder die Arztpraxis. Die können sich dann auf Ihr Kommen vorbereiten und Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Im Anschluss wird geklärt, ob Sie wirklich am Coronavirus, oder einem anderen Infekt leiden. Andrea Jagode vom Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz erklärt: „Wir machen keine Tests vor Ort.“ Proben werden an ein Labor am Uniklinikum Freiburg geschickt.

Trotzdem bleiben Massenanstürme auf Ärzte aus. So wie bei Jörn Ridder, Facharzt für Innere Medizin mit Praxis in Konstanz. Er kann derzeit keine Panik oder große Sorge erkennen. Dennoch fragt der Mediziner bei jedem einzelnen Patienten, der mit einschlägigen Symptomen in seine Praxis kommt, eine Verbindung zu China ab. Gleiches gilt für Allgemeinmedizinerin Gabriele Röttgers, die in Überlingen praktiziert. Sie berichtet von unveränderten Abläufen in ihrer Praxis. Besorgte Patienten, die glauben, sich infiziert zu haben, bleiben aus.

Damit das so bleibt, übernehmen Hausärzte derzeit verstärkt beratende Aufgaben, weiß der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt. „Die Tatsache, dass unsere Patienten sehr vernünftig und rational reagieren, zeigt, wie wichtig diese Aufklärungsarbeit ist“, so Weigeldt.

In den Krankenhäusern häufen sich Anrufe von besorgten Bürgern

Anders in den Krankenhäusern in Südbaden. Dort berichten Ärzte von täglich mehreren Besuchen oder Anrufern, die ihre Besorgnis äußern. Vor allem in Singen und Konstanz ist das der Fall – vereinzelt auch im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen. „Es ist aber kein Massenansturm“, betont Andrea Jagode, Sprecherin des Gesundheitsverbunds Konstanz.