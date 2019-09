von Katy Cuko und Kerstin Mommsen

Die Bauern in Deutschlands führender Obstanbauregion am Bodensee kämpfen mit harten Bandagen, um gegen ein Volksbegehren zum Artenschutz „Rettet die Biene“ mobil zu machen. Dabei verschärft sich der Ton immer mehr, manches Vorgehen wirft gar handfeste juristische Fragen auf.

Eine Liste zum Anschreiben

So sandte der Kreisbauernverband (KBV) Tettnang einen Brief an seine knapp 1000 Mitglieder mit der Aufforderung, die Unterstützer des Volksbegehrens anzuschreiben und sie „auf ihre Verantwortung für regionale Produktion hinzuweisen“. Angehängt war eine Liste mit detaillierten Informationen über rund 100 Bienenfreunde – Namen, Adressen, Telefonnummern und Ansprechpartner.

Hunderte grüne Kreuze sollen Stimmunggegen das Volksbegehren machen. | Bild: Lino Mirgeler

Das Vorgehen, persönliche Informationen von Kritikern breit zu streuen, ruft Kritik hervor. Thomas Forster, Justiziar des auf Datenschutz spezialisierten Dienstleisters datenschutz süd GmbH in Würzburg, sagte unserer Zeitung, das Vorgehen sei „höchstwahrscheinlich nicht konform mit der Datenschutzgrundverordnung“.

Probleme mit Datenschutz

Insbesondere hätten die Tettnanger Bauernfunktionäre die genannten Personen über die Erhebung und Nutzung der Daten nicht nur informieren, sondern diese auch auf ihr Widerspruchsrecht hinweisen müssen. Laut einer Handreichung der Deutschen Datenschutzkonferenz (DSK) ist das Auslesen der Daten aus einem Online-Impressum zum Zweck der werblichen Nutzung zudem „nicht zulässig“.

Der Bauernverband gibt sich unbeeindruckt. Die umstrittene Liste habe ein Ortsobmann erstellt, erklärt Dieter Mainberger, Vorsitzender des KBV Tettnang, der den Brief unterschrieben hat. Er gibt zu, dass er dafür die Impressen jener Firmen recherchiert habe, die auf der Internetseite von „Pro Biene“ als Unterstützer aufgeführt sind. Sonst hätte das ja jeder Landwirt selber machen müssen. Dass dieses Vorgehen datenschutzrechtlich nicht zulässig ist, habe er nicht gewusst. „An so etwas haben wir überhaupt nicht gedacht“, sagte er.

Der Imker Tobias Miltenberger ist der Initiator des Volksbegehrens. | Bild: Sebastian Gollnow

Die Folgen der Aktion bekommen nun immer mehr Unternehmen im südlichen Baden-Württemberg voll zu spüren. Der Geschäftsführer des auf Öko-Produkte spezialisieren Reinigungsmittelherstellers Sonett aus Deggenhausertal nahe Salem, Gerhard Heid, schickte unserer Zeitung ein „unsägliches Schreiben“, das er von einer Bäuerin aus Kressbronn erhalten habe. Manche Landwirte greifen zu noch drastischeren Methoden. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des Bergsportausrüsters Vaude in Tettnang, spricht offen von „Einschüchterungsversuchen, die gegen sie persönlich gerichtet waren“.

Vaude zieht zurück

Die gipfelten darin, dass direkt vor ihrem Wohnhaus zwei große grüne Kreuze aufgestellt wurden. Damit werde auch ihre Familie mit in den Konflikt gezogen, was sie „sehr belastet und betroffen macht“. Das Unternehmen nehme bewusst Rücksicht auf die Existenzängste der umliegenden Landwirte und möchte keinen Beitrag zur Polarisierung leisten, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Bodenseekreis Warum Bauern am Bodensee grüne Kreuze in die Erde rammen Das könnte Sie auch interessieren

„Allerdings haben wir kein Verständnis für manche Bauern, die viel Energie darauf verwenden, Vaude schlecht zu machen.“ In Langenargen hat ein Landwirt einer lebensgroßen Puppe einen Strick um den Hals gelegt und sie in einem Feld an ein Gerüst gehängt. „Naturdenkmal Artenschutz„ steht daneben.

Auch Volksbegehren-Gegner schimpfen

Aufgehängte Puppen, persönliche Angriffe: „Das geht leider unter die Gürtellinie“, sagt Hubert Hengge, Geschäftsführer des Maschinenrings Tettnang. Er spricht aber von Einzelnen, die wegen existenzieller Sorgen mit dem Rücken zur Wand stünden. „So etwas ist unterirdisch, das geht gar nicht“, schimpft auch Martin Hahn, der für die Grünen im Landtag sitzt und selbst Öko-Landwirt ist. Diplomatie sei eben nicht unbedingt des Bauers Stärke.

Hilzingen Bio-Landwirt Thomas Hägele kritisiert Volksbegehren Artenschutz Das könnte Sie auch interessieren

Vaude indes hat Konsequenzen gezogen, möchte in seinem Einsatz für den Artenschutz „nicht auf den Gesetzestext reduziert werden“. Das Unternehmen, das für seine nachhaltige Wirtschaftsweise schon mehrfach ausgezeichnet wurde, hat sein Firmenlogo von der Plattform des Volksbegehrens entfernen lassen. Gleiches gilt für den Bierbrauer Härle und die Insel Mainau. „Wir sind zwar nicht mehr offizieller Unterstützer des Volksbegehrens, dennoch halten wir es weiterhin für sinnvoll und wichtig“, so Antje von Dewitz. Genauso wie den Dialog mit den Landwirten, denn deren Existenzängste nehme man sehr ernst, heißt es von Vaude.

Stuttgart Landtags-FDP hinterfragt eine Kretschmann-Äußerung zur Blütenbestäubung – und sorgt sich jetzt um den Regierungschef Das könnte Sie auch interessieren

Doch auch diese Entscheidung wird dem Sportartikelkonzern negativ ausgelegt. „Hier ist wohl die Erkenntnis gereift, dass die eigene Profilierung durch Ökopopulismus zum Schaden der heimischen Landwirtschaft der falsche Weg ist“, kommentieren beispielsweise Tettnanger Hopfenpflanzer den Schritt auf ihrer Facebookseite.

Tengen Landwirtschaft unter Druck und Mastbullen bald weg: Ein Tengener Landwirt stellt seinen Betrieb um und geht auf Jobsuche Das könnte Sie auch interessieren