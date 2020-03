Gemeinsam sind wir nicht allein. Auch wenn wir unsere Kontakte zu anderen Menschen wegen der Ausbreitung des Coronavirus drastisch einstellen müssen, wollen wir gerade ältere Menschen und Risikogruppen in diesen schwierigen Zeiten nicht allein lassen. Über 1000 Menschen aus der Region sind bereits dem Aufruf der kostenlosen SÜDKURIER-Initiative #SKverbindet gefolgt, den Menschen in ihrer Nachbarschaft Hilfe anzubieten. Ob beim Einkaufen, bei der Betreuung von Kindern, bei Fahrdiensten oder beim Gassi gehen mit dem Hund – Sie können sich unter http://www.skverbindet.de eintragen. Die Kontaktdaten aller Nachbarschaftshelfer aus der Region finden Sie ebenfalls dort, und wir drucken diese regelmäßig auch in der Zeitung ab.

Doch nicht nur in der Nachbarschaftshilfe zeigt sich eine beeindruckende Solidarität. Auch der lokalen und regionalen Wirtschaft wollen wir gemeinsam helfen. Viele Unternehmen sind durch die Corona-Krise in der Existenz bedroht. Seit 75 Jahren ist das SÜDKURIER Medienhaus Partner des Handels, der Industrie und des Handwerks – das soll auch in diesen schwierigen Zeiten so bleiben. Wir haben auf der Plattform http://www.skverbindet.de auch eine Seite für die Wirtschaft ins Leben gerufen, damit Gewerbetreibende eine Nachricht an ihre Kunden richten können. Diese veröffentlichen wir kostenlos im Internet und in der Tageszeitung, unterteilt nach Kategorien und Branchen von rund 700 Händlern.

Und noch eine kostenlose Hilfe bietet der SÜDKURIER an: Wer seinen eigenen Laden schließen musste, kann auf

http://www.lieblingsladen.de ausweichen. Wir präsentieren dort die Produkte und vermitteln den Kontakt zu bereits mehr als 60 Händlern.