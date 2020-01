Stuttgart vor 1 Stunde

Reisemesse CMT in Stuttgart: Das Land setzt auf Genuss – auf der Jagd nach Touristen

Ein Viertel der deutschen Spitzenrestaurants befinden sich in Baden-Württemberg. Auch deshalb setzt das Land mit viel Geld auf Genussreisen. Noch nie hat eine Landesregierung so viel Geld in die Tourismusförderung investiert wie im aktuellen Doppelhaushalt. Doch zuviel Tourismus kann vor Ort auch zum Problem werden.