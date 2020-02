Konstanz vor 1 Stunde

Rechte Umtriebe auf dem Bauernhof: Nazi-Terrorzelle hatte Verbindungen in die Bodensee-Region

Eine am Freitag von Behörden gesprengte rechte Terrorgruppe hatte Verbindungen in die Region. Das ergaben SÜDKURIER-Recherchen. Am Bodensee ist eine rechtsextreme Gruppe aktiv, der zwei der Verhafteten angehören.