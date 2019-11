Oberndorf am Neckar vor 3 Stunden

Rauchender Gegenstand in Konzertgebäude geworfen

Unbekannte haben in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) einen stark rauchenden Gegenstand in das Foyer der ehemaligen Augustiner-Klosterkirche geworfen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag ereignete sich der Vorfall am Samstagabend, während in dem Kulturzentrum eine Musikveranstaltung mit rund 170 Besuchern stattfand.