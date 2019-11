Cleebronn Erlebnispark Tripsdrill baut zwei neue Achterbahnen

Deutschland ältester Freizeitpark wird um zwei Attraktionen reicher. Zum Saisonstart im April 2020 sollen die beiden neuen Achterbahnen im Erlebnispark Tripsdrill in Betrieb gehen, wie die Geschäftsführer Helmut und Benjamin Fischer am Freitag in Cleebronn (Kreis Heilbronn) ankündigten. Bei den Neuheiten handelt es sich um die Familienachterbahn «Volldampf» mit einer Dampflokomotive in Anlehnung an die legendäre schwäbische Eisenbahn und um die Hängeachterbahn «Hals-über-Kopf» mit vier Überschlägen. Der Streckenverlauf der beiden Achterbahnen wird sich mehrfach kreuzen.