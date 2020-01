Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn Stargast bei Empfang in Konstanz

Ausblick auf ein bewegtes Jahr: Auf dem gemeinsamen Neujahrsempfang der Handwerkskammer Konstanz (HWK) und der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee (IHK) im Konstanzer Bodenseeforum hat die regionale Wirtschaft die Chancen betont, die das neue Jahr trotz aller Unsicherheiten birgt.



Kennzeichen der Zeit sei der Wandel in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, der sich mit einer ungeheuren Geschwindigkeit vollziehe, sagte IHK-Präsident Thomas Conrady vor rund 1000 versammelten Gästen.



Der Gastredner des Abends, Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, betonte in seiner Rede die Stärken des Standorts in der Grenzregion hier im Südwesten.



Wir haben die Eindrücke des Abends hier für Sie zusammengestellt:

Deutschland und China zeigen sich in Villingen als starke Partner

Auch zahlreiche Gäste vom Hochrhein feierten in Konstanz und blickten voll Zuversicht auf das neue Jahr.

Rund 2200 Gäste kamen zum IHK-Empfang auf der Messe Villingen-Schwenningen.

Die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen standen im Zentrum des Neujahrsempfangs der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der chinesische Botschafter Wu Ken findet bei der Veranstaltung deutliche Worte zur Bedeutung der deutsch-chinesischen Beziehungen. „China möchte weiterhin das Investitionsumfeld für ausländische Investoren verbessern“, sagte er. Wir waren vor Ort und haben das Wichtigste hier für Sie zusammengestellt.

Auch die humorvolle Seite des chinesischen Botschafters kam zum Vorschein. Wu Ken nennt den Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann etwa ehrenvoll eine Ratte. Die Hintergründe dazu lesen Sie hier: