Edgar Schmitt war einmal ganz oben. Vier Tore erzielte er, der spätberufene Fußballprofi, beim rauschhaften 7:0 des Karlsruher SC im UEFA-Cup gegen den FC Valencia. Das Spiel machte ihn zur Vereinslegende, aus Edgar wurde „Euro-Eddy“, bis heute kennt man ihn in Karlsruhe unter diesem Namen. 1993 war dieses schicksalhafte Spiel. Rund zehn Jahre später war Schmitt in einem tiefen Loch. Die während der Karriere verdiente Million war weg, die Ehe gescheitert, Schmitt hatte einen Autounfall und saß allein in einer Einzimmer-Wohnung.

Tausendmal gescheitert

Mancher wäre an der Situation zerbrochen. „Euro-Eddy“ ist es nicht. „Ich bin tausendmal gescheitert, aber habe immer wieder einen neuen Weg gefunden“, sagt er heute. Und genau diese Erkenntnis, dass man sich nach jeder Krise wieder eine Chance erarbeiten kann, führte ihn an den Hochrhein.

Im Hegau-Jugendwerk in Gailingen sprach er vor jungen köperlich oder geistig eingeschränkten Menschen, die dort eine neurologische Reha durchlaufen. Und viele der Patienten erkannten sehr genau, wie vergleichbar Schmidts Lebensweg mit der eigenen Situation ist und hörten ihm bedächtig zu.

„Man muss besessen sein“

„Es gibt Zeiten, da scheint gar nichts vorwärts zu gehen, es ist teilweise über Monate gar kein Fortschritt erkennbar“, sagte Schmitt, „und plötzlich klappt es doch.“ Der 56-Jährige sprach dabei über seine Karriere – im Wissen, dass das für jede Reha genau so gilt. Worauf es ankomme: „Man muss leidenschaftlich sein, besessen, und dann klappt es auch.“ Das Lächeln auf den Gesichtern der Patienten zeigte, dass diese Mutmach-Botschaft sie erreichte.

Ein unerwarteter Durchbruch

Schmitt ist keiner dieser Motivationsredner, die Kalendersprüche rezitieren, ohne deren Sinn wirklich zu verstehen. Er hat vieles selbst erlebt. Nach einer Zeit als Autoverkäufer und einer abgebrochenen Banklehre wurde er erst mit 28 Jahren Fußballprofi – auch in den 90er-Jahren schon eine absolute Ausnahme, ein Durchbruch, an den außer Schmitt selbst fast keiner mehr glaubte. Dann ging es steil bergauf, das 7:0 war Gipfel. Schmitt spielte beim KSC mit Oliver Kahn, Thorsten Fink, Icke Häßler. Er wurde Torschützenkönig im UEFA-Cup, wie sonst Rudi Völler oder Jürgen Klinsmann.

Und dann war alles weg

„Aber wenn eine Karriere endet, dann ist das wie für manchen Arbeitnehmer, wenn er frisch in Rente ist und keine Aufgabe mehr hat“, erklärt Schmitt. So ging es auch ihm: Seine Kopfballstärke, seine Ballkontrolle, das war nichts mehr wert. Von Finanzen hat er keine Ahnung, wie er selbst sagt. Die Million, die er eigenen Angaben nach verdient hat, war auch ohne Zockerei oder spektakulären Lebensstil schneller weg, als er schauen konnte.

„Es wollen am Anfang weiterhin alle, dass der „Euro-Eddy“ auf die Partys kommt“, so Schmitt, „aber wenn du dann erzählst, wie es dir wirklich geht, wirst du bald nicht mehr eingeladen.“ Er habe das „spannend“ gefunden, sagt er im Rückblick. Teilweise werde er bis heute als gescheitert abgestempelt, sagt er.

Schritt für Schritt aus der Krise

Dabei hat er sich aus dem Loch herausgekämpft. „Ich habe mir neue Ziele gesetzt“, erinnert sich Schmitt. Er erreicht sie Schritt für Schritt: Mittlere Reife, Fachabitur, er arbeitet als Trainer in der dritten Liga. Jetzt studiert er Psychologie und ist Unternehmer. Und, das merkt man – nicht nur für die KSC-Fans unter den Reha-Patienten hat er weiterhin Starstatus.

Der Andrang auf Autogramme – er unterschreibt bis heute als „Euro-Eddy“ – ist gewaltig, für Bilder stehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Schlange. Schmitt nimmt sich die Zeit. Dabei muss er eigentlich weiter, am Abend steht eine Jubiläumsveranstaltung des KSC an, da darf er als Vereinslegende nicht fehlen. Doch er selbst weiß: „Es gibt schlimmeres, als zu so etwas zu spät zu kommen.“ Lieber macht er noch einem weiteren jungen Patienten Mut – auf dass auch er sich zu einem Erfolg kämpfen kann. Es müssen ja nicht gleich vier Tore gegen den FC Valencia sein.