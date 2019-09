Süßen Radfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß mit Zehnjähriger

Eine Radfahrerin ist in Süßen (Kreis Göppingen) mit einer Zehnjährigen zusammengestoßen und hat sich nach dem Unfall aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die etwa 40 Jahre alte Frau in das Fahrrad des Mädchens geprallt. Das Kind stürzte und zog sich Prellungen zu. Die Frau habe am Samstag nur kurz mit dem Mädchen gesprochen und sei dann weitergefahren, hieß es von den Beamten. Die Polizei sucht nun nach ihr.