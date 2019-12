Freunde des privaten Feuerwerks dürften wieder Schlange stehen, wenn zum Verkaufsstart an diesem Samstag Böller und Silvester-Raketen über den Ladentisch gereicht werden. Die Branche erwartet wieder einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe. Die Debatte um die Umweltbelastung durch Feinstaub aus Feuerwerken spiele dabei keine Rolle, heißt es offiziell.

Gekauft wird, als würde es kein Morgen geben

Von der Knallerbse über den China-Böller bis zur veritablen Batterie „Peter der Große„ liegt wieder Unzähliges auf Paletten und Grabbeltischen in den Läden. Gekauft wird, als würde es kein Morgen geben. Nach einem erneuten Umsatzanstieg in den Jahren 2016 und 2017 stagniert das Geschäft auf hohem Niveau bei 133 Millionen Euro, die vor allem in der Silvesternacht in die Luft gejagt werden. Man gönnt sich ja sonst nichts, lautet vielfach die Devise. Dabei rufen nicht nur die Kirchen seit Jahren schon mit dem Spruch Brot statt Böller auf, um das Geld sinnvoller anzulegen. Auch die Umweltverbände Nabu und Bund fordern so laut wie nie ein Umdenken.

Auch in diesem Jahr geben Bundesbürger Millionen für Raketen aus. Bild: dpa | Bild: Martin Gerten

Obi-Markt als Vorreiter

Doch Böller-Scham findet keineswegs ungeteilte Zustimmung. In den sozialen Netzwerken tobt bereits ein Böller-Krieg, lange bevor Feuer frei gegeben wurde. Für hitzige Diskussion sorgt ein Twitter-Post über den Obi-Markt in Rheinbach, der diesmal Knaller und Raketen aus dem Sortiment verbannt. „Der Umwelt und den Tieren zur Liebe, haben wir uns entschieden dieses Jahr kein Feuerwerk zu verkaufen“, heißt es auf dem Schild, das im Netz viral geht. „Ganz viel Liebe für den #Obi-Markt in Rheinbach„ sendet ein Teilnehmer. Und eröffnet damit eine Meinungsschlacht. „Ich wette den Verkauf von #Holzkaminen aka größte Dreckschleudern stellen sie nicht ein. Was eine Bigotterie“, postet einer, der von Böller-Scham nichts wissen will. „Jetzt nehmen die uns schon Silvester weg!“, ergänzt ein anderer verständnislos.

Konzerne wollen auf den Umsatz nicht verzichten

Bundesweit stoppen weitere Händler den Verkauf von pyrotechnischen Gerätschaften. In Singen etwa wagt sich ein Edeka-Markt ebenfalls mit einem Bann für alle Knallereien vor – und verzichtet damit auf Umsatz. Doch damit bewegt er sich gegen den Mainstream der großen Konzerne. Sie rechnen damit, dass die Feuerwerks-Nachfrage in diesem Jahr nicht geringer sein wird als in den vergangenen. Und so setzen sich die meisten tatkräftig dafür ein, dass die Feuerwerksfreuden auch in diesem Jahr ungetrübt sind.

57 Prozent sind für ein Böllerverbot

Allerdings scheint sich der Wind der öffentlichen Meinung zu drehen. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov sind 57 Prozent der Deutschen für ein Verbot von Feuerwerkskörpern und nur noch 36 Prozent strikt dagegen. Das könnte auch ein Ergebnis der Umweltdebatte sein, in der es nicht nur um Feinstaub, sondern auch um Klimawandel und eine Rückkehr zur bewussten Lebensführung geht. Noch vor einem Jahr hielten sich in einer ähnlichen Umfrage Befürworter und Gegner eines Böllerverbots die Waage. Damals waren 47 Prozent der Befragten für Verbote, während 45 Prozent diese strikt ablehnten, wie das Meinungsforschungsinstituts Civey damals ermittelte.

Ein Silvesterböller wird mit einem Feuerzeug gezündet. | Bild: Lino Mirgeler/dpa

Doch die Fakten sprechen längst eine deutliche Sprache. Laut Ute Dauert vom Umweltbundesamt können die Feinstaubwerte in der Silvesternacht mehr als das 50-Fache des Jahresmittels betragen. Für Menschen mit Vorerkrankungen wie Asthmatiker könne das zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen, erklärt die Meteorologin.

Damit nicht genug. Auch Tierschützer warnen vor den Folgen der Knallerei für „zahllose völlig verstörte Tiere“, wie der Landestierschutzverband Baden-Württemberg kritisiert. Und der Naturschutzbund (Nabu) schlägt vor, dass der Neujahrstag statt mit lautem Böllern „mit Vogelgezwitscher an den Futterplätzen beginnen“ sollte.

In der Hand eines Dummys der Feuerwehr brennt ein illegaler Böller. | Bild: Peter Rosa/dpa

Wer auch diese Argumente wegwischt, den könnte die Verstärkung bei Polizei und Krankenhäusern nachdenklich stimmen. Allein in einer Großstadt wie Berlin gibt es in einer Silvesternacht 50 Verletzungen – von abgetrennten Fingern über schwere Verbrennungen bis zum Verlust des Augenlichts. Wenig tröstlich: Noch wissen die Opfer der kommenden Feuerwerksnacht nicht, welches Schicksal sie ereilen wird.

Silvester Noch keine Pläne für den Jahreswechsel? Hier können Sie am Bodensee, am Hochrhein und im Schwarzwald Silvester feiern Das könnte Sie auch interessieren

Schon gewusst? Das Feuerwerk unserer Zeit stammt ursprünglich aus China. Dort kam seit dem 8. Jahrhundert eine explosive Mischung zum Einsatz, die heute als Schwarzpulver bekannt ist. Sie enthielt teilweise gleiche Stoffe, nämlich Salpeter, Schwefel und Holzkohle. Man geht davon aus, dass die Kunst des Feuerwerkens von China aus über Griechenland und Italien nach Deutschland kam. Den Jahreswechsl feierten bereits die Römer. Nach den lateinischen Quellen wurde das Jahresendfest im alten Rom erstmals im Januar des Jahres 153 v. Chr. gefeiert, als der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar verschoben wurde. Ergänzend dazu haben die Feuer-Feste zum Jahreswechsel germanische Wurzeln. Umfrage wird geladen... Die Umfrage konnte nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser.