Mord ohne Leiche auf der Höri: Bei einem Verdächtigen wird jetzt geprüft, ob er wieder freikommt

Ein halbes Jahr ist es her, als zwei Verdächtige wegen mutmaßlichen Mordes an einen 51-Jährigen aus Gaienhofen-Hemmenhofen in Untersuchungshaft kamen. Das Oberlandesgericht prüft gerade, ob für einen der beiden Verdächtigen die Zeit im Gefängnis abgelaufen ist, denn: Von der Leiche fehlt bis heute jede Spur.