Kreis Konstanz

Die vom Mooser Bürgermeister Patrick Krauss ins Leben gerufenen Abendmärkte in Weiler scheinen sich zu einer festen Größe zu entwickeln. Auch der erste Abendmarkt nach der Sommerpause zog wieder viele Mooser Bürger und Besucher anderer Ortschaften auf der Höri an.

Die Homberger Dorfgemeinschaft feierte am Sonntag ihr Dorffest. Dazu konnten sie viele Gäste aus nah und fern begrüßen. Noch nie waren so viele Gäste von Beginn bis Ende im Festzelt und im Vergnügungspark.

Der Fanfarenzug Homberg-Münchhöf feierte sein 60-jähriges Bestehen mit vier befreundeten Fanfarenzügen aus Aach, Boll, Meßkirch und Reichenau sowie Ehrenmitgliedern und anderen Hombergern.

Bodenseekreis

Am Wochenende genossen rund 3000 Besucher das traditionelle Immenstaader Weinfest und am Landesteg lockte der Kunstmarkt.

Eine super Stimmung herrschte auch auf dem Bermatinger Weinfest. Viele Besucher zog es auf den Festplatz, um bei Wein und guter Musik zu feiern. Am Samstag wurde das Fest offiziell von Bodenseeweinprinzessin Pia Dreher eröffnet. Bis tief in die Nacht wurde ausgelassen gefeiert.

Schwarzwald

Löffingen tauchte am Sonntag ins Leben der Gründungsväter ein. In die Zeit als das Dorf und später die Stadt Löffingen entstand, entführte der riesige historische Mittelaltermarkt am Bittenbachgelände. 50 Marktstände, verschiedene Lager, Gaukler, Tänzer und Musiker sorgten für ein richtiges Mittelalterfeeling, welches durch die kulinarsichen Genüsse wie Met abgerundet wurde.

Die Stadt Bad Dürrheim erlebte ihr erstes Streedfood-Festival am letzten Augustwochenende. Wir haben die schönen Bilder von den Food Days:

Hochrhein

Beim Stockcar-Rennen des Stockcar-Clubs Albbruck erlebten hunderte von Zuschauern Rennsport pur. In spannenden Duellen traten Fahrerinnen und Fahrer in verschiedensten Klassen gegeneinander an.

Dekoratives und Nützliches bot an rund 50 Ständen der Kunst- und Handwerkermarkt in Tiengen. Drei Tage lang bot der Markt eine große Vielfalt an handgemachten Waren und gab Einblicke in alte Handwerkskunst – verbunden mit kulinarischen Angeboten und musikalischer Unterhaltung.

Es ist das Fest aller Feste und zieht tausende Besucher drei Tage in die Innenstadt von Rheinfelden. Beim Trottoirfest gibt es viel Möglichkeit, sich bei gutem Essen und einem super Unterhaltungsprogramm wohl zu fühlen.