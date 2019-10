Thomas Hitzlsperger will die Erwartungshaltung im Umfeld des VfB Stuttgart reduzieren. «Die Menschen sehen das Stadion, dass es voll ist, sehen die Region, die gespickt ist mit erfolgreichen Unternehmen und sagen, das muss doch zusammenpassen, da muss doch Erfolg her. Aber die Realität sieht anders aus. Es gibt inzwischen viele Clubs, die mehr Geld zur Verfügung haben und mehr Geld ausgeben können für ihre Kader», sagte der neue Vorstandsvorsitzende vor dem Zweitliga-Spitzenspiel beim Hamburger SV am Samstag (13.00 Uhr/Sky). «Diese Fakten müssen wir vielleicht noch stärker transportieren: Was für uns wirklich realistisch ist in den nächsten Jahren.»