Es macht nur leise „Piep“ und von Isabel Klings Konto sind 25 Euro abgebucht, ohne dass sie es bemerkt. Sie hat ihren Geldbeutel mit EC- und Kreditkarte vor sich auf dem Tisch liegen. Gerade ist ein Mann vorbei gegangen, in einer Hand ein scheckkartengroßes Gerät, mit dem er nur Zentimeter am Geldbeutel vorbeistreift. Auf dem Handy in der anderen Hand bestätigt er die Buchung auf einer App, und schon ist das Geld weg. Isabell Kling erfährt davon erst viel später – per Kontoauszug.

Abbuchung im Vorbeigehen

Möglich wird der Betrug durch das kleine Kartenlesegerät, wie es auch zum kontaktlosen Bezahlen mittlerweile in vielen Läden installiert ist – und wie es in der Hand von Kriminellen genauso problemlos im Vorbeigehen Kleinbeträge von Kredit- und EC-Karten abbuchen kann. Die Lesegeräte, für wenige Euro im Internet bestellbar und mit einer App via Handy bedienbar, funktionieren überall dort, wo man sie in Zentimeterabstand zu Kredit- und EC-Karten mit aktivierter NFC-Technik bringen kann, sei es im Café, im Stadtgedrängel oder in Bus und Bahn.

Betrug leicht gemacht

Im Fall von Isabel Kling wird der Betrug aber sofort enttarnt. Denn Kling ist Pressesprecherin des baden-württembergischen Verbraucherschutzministeriums und der vermeintliche Betrüger ein höchst fingerfertiger professioneller Gaukler und, wie er einräumt, gelernter Taschendieb. Das Ministerium hat ihn eigens für diese kleine Demonstration engagiert, um deutlich zu machen, um was es in der neuen Verbraucherschutz-Kampagne des Landes mit dem Titel #seiunberechenbar geht: um die Macht von Algorithmen im Alltag und die Risiken für den Verbraucher.

Aufklärung über Datenmissbrauch

Am Donnerstag, zum Verbrauchertag Baden-Württemberg mit dem Schwerpunkt Algorithmen, stellt Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) die 100000-Euro-Kampagne in Stuttgart vor. „Es geht darum, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren und den Missbrauch von Daten zu unterbinden“, sagt Hauk.

Die Jugend ist zu sorglos

Dazu informiert das Ministerium auf der eigens eingerichteten Homepage unter www.seiunberechenbar.de. Die Kampagne richtet sich zuerst an junge Leute, weil, so Hauk, „die mit ihren Daten besonders sorglos umgehen“. Eine Zusammenarbeit ist zudem mit Kultusministerium und Schulen und dem Landesseniorenrat geplant.

Kein Navi ohne Algorithmen

„Die Digitalisierung ist für uns alle ein Gewinn an Komfort und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, etwa bei Navigationsgeräten“, sagt Hauk. „Aber letztlich bezahlen die Verbraucher mit ihren Datenspuren dafür. Jeder, der sich im Netz bewegt, wird fortwährend analysiert und bewertet.“ Algorithmen – komplexe Rechenprozessketten, deren Abläufe von den großen Datenkonzernen geheimgehalten werden – sammeln diese Daten und werten sie aus. Das Ergebnis wirkt sich auf Suchergebnisse im Internet aus, auf Reiseangebote oder Preise, aber auch auf Kreditwürdigkeit oder sogar auf die Personalauswahl bei Bewerbungen.

Anonym sicherer browsen

Die Kampagne stellt einfache Gegenmittel vor: „Verschiedene Suchmaschinen und Browser verwenden, den Inkognito-Modus aktivieren, Sicherheitseinstellungen anpassen; bei Apps die Zugriffssrechte prüfen“, sagt Hauk. „Wer aufgeklärt ist, macht weniger Fehler“, so der Minister, der auch eine Bundesratsinitiative dazu starten will. Das gilt auch für seine Pressesprecherin. Die steckt sich nach der Demonstration eine NFC-Blockerkarte in den Geldbeutel, die das heimliche Abbuchen verhindert.

Risiken der NFC-Technik

Kontaktloses Bezahlen funktioniert mittels NFC-Technik. Das Kürzel steht für Near Field Communication, übersetzt Nahfeld-Kommunikation. Fast alle Banken bieten heute Kredit- und EC-Karten mit NFC-Technik an, mit der man kleinere Beträge ohne Eingabe einer PIN bezahlen kann. Dabei überträgt ein Chip auf der Karte per elektromagnetischen Wellen Daten über eine kurze Distanz an ein Lesegerät. Gegen Missbrauch helfen RFID-Blockerkarten, die die Funkwellen durch alubeschichteten Folien absorbieren oder stören. Alufolie im Kartenfach kann ebenfalls schützen. Moderne Geldbeutel sind vielfach NFC-sicher. (uba)