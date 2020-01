Ja, Marian Schreier mag wahlrechtlich gesehen richtig liegen: Er tritt nicht gegen die SPD als Ganzes an, sondern nur gegen einen von seiner Partei nominierten Kandidaten. Dass sich allzu viele Wähler der Mühe machen, das sauber zu trennen, darf aber bezweifelt werden. Hier tritt einer gegen die eigene Politfamilie an – dieser Eindruck wird nun allzu leicht an Schreier haften bleiben.

Seine Gegner werden ihn als zu jungen, zu ehrgeizigen Dickkopf abstempeln können. Das gilt übrigens auch für regionale Rivalen: „Schreier will doch unbedingt weg aus Tengen“, wird der Reflex hiesiger Gegner sein.

Gewinner sucht man in dieser Geschichte bisher vergeblich, zumindest im SPD-Lager. Auch den Ambitionen von Martin Körner ist das zumindest unglückliche Auftreten des Kreisverbandes sicher nicht zuträglich. Sieht man sich nun sogar zu einem Parteiausschlussverfahren genötigt, beweist man totale Unsouveränität.

Tengen Entschluss gefasst: Marian Schreier tritt bei der Stuttgarter OB-Wahl nicht für die SPD an – sondern gegen ihren Kandidaten Das könnte Sie auch interessieren

Und Schreier? Der muss sich vorwerfen lassen, zu ungestüm gewesen zu sein. Er als gebürtiger Stuttgarter und langjähriger Sozi hätte um das Gemüt seiner Genossen im Talkessel wissen und im Vorfeld mehr sondieren müssen.

Schreiers Chancen scheinen in einem bisher bei allen Parteien zerfahrenen Nominierungsprozess nun eher überschaubar zu sein. Paradoxerweise könnte er als Gegenkandidat zwar von der Unbeliebtheit der SPD in Stuttgart profitieren – aber ob er sich von deren Inhalten absetzen kann, obwohl er SPD-Mitglied bleiben will, ist fraglich. Ganz abschreiben sollte man ihn aber nicht – dass Schreier Wahlkampf kann, hat er in Tengen bewiesen.