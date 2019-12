Das Stuttgarter SPD-Establishment schnappte schwer nach Luft, als vor drei Wochen der Tengener Bürgermeister Marian Schreier öffentlich als erster Interessent für die Stuttgarter OB-Wahlen im November 2020 seinen Hut in den Ring warf. Ein 29-jähriger Bürgermeister einer 4500-Einwohner-Gemeinde, der einen Haushalt von gerade einmal 22 Millionen Euro verantwortet, als Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt, die gerade beschlossen hat, ihre Oper für eine schlappe Milliarde Euro sanieren zu wollen?

Marian Schreier 2018 bei einer Rede auf dem SPD-Landesparteitag. Er ist einer der Beisitzer im Landesvorstand. | Bild: Christoph Schmidt

Schreier ist zwar Beisitzer im SPD-Landesvorstand, hat aber bislang noch mit keinem anderen Thema außer seiner Jugend für landesweite Aufmerksamkeit gesorgt. In mehreren persönlichen Gesprächen habe er, sagt Schreier, zwar vor Ort vorab sein Interesse bekundet. Dass er den Schritt an die Öffentlichkeit aber so früh und ohne Abstimmung mit der Stuttgarter SPD machte, nahmen ihm etliche Genossen in der Landeshauptstadt und der Landespartei übel.

Den Respekt fehlen lassen?

„So etwas macht man nicht. Die Art und Weise, das bekannt zu machen, hat mich zuerst sehr geärgert. Ich hätte da mehr Respekt vor der Partei und den Betroffenen vor Ort erwartet“, sagt etwa ganz offen Ute Vogt, Stuttgarter Bundestagsabgeordnete. Im Gegensatz zu anderen Akteuren ist Vogt unverdächtig, eigene Ambitionen zu hegen. „Aber mittlerweile ist alles auf einem guten Weg, und ich will die Debatte nicht mehr anheizen“, sagt Vogt.

Ute Vogt, Stuttgarter Bundestagsabgeordnete, hatte sich über die Art von Schreiers Ankündigung geärgert. | Bild: Arnulf Hettrich

„Wir bewerten das nicht, das ist Sache des Stuttgarter Kreisverbandes„, sagt auch SPD-Generalsekretär Sascha Binder namens der Landespartei. Kritische Bemerkungen über Marian Schreiers Ambitionen fallen nach außen nicht. Allerdings meldet sich auch niemand zu Wort, der Schreiers Bewerbung ausdrücklich unterstützt.

Überraschung und Irritationen

„Es waren viele überrascht, es gab etliche Rückfragen zu Marian Schreier, weil er ja hier jetzt nicht die bekannteste Person ist. Und es gab auch Irritationen, ob das jetzt unser offizieller SPD-Kandidat ist“, sagt der Stuttgarter SPD-Kreisvorsitzende Darjan Perc. Er räumt ein, nicht glücklich über das Vorgehen von Schreier gewesen zu sein. Der Weg zur Kür des SPD-Kandidaten sei unabhängig davon klar.

Voraussichtlich Mitte des ersten Quartals 2020 wolle der geschäftsführende SPD-Kreisvorstand der Stuttgarter SPD einen Namen vorschlagen, bis dahin würden Gespräche geführt. Darunter ist auch der Name von Martin Körner, 48, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stuttgarter Stadtrat. „Natürlich wäre der Fraktionsvorsitzende immer eine gute Option“, sagt Perc über ihn. Körner selbst denkt über eine Bewerbung nach, wie er sagt, will aber das Verfahren abwarten. „Es ehrt mich, dass ich genannt werde. Und es ist gut, dass es in der SPD junge Leute wie Marian Schreier gibt, die Interesse an Ämtern zeigen.“

„Kompetenz ist keine Altersfrage“

Schreier selbst sieht sein Alter nicht als Hindernis – im Gegenteil. „Kompetenz ist keine Frage des Alters. Es ist die Zeit der Jungen“, sagt Schreier. „Das zeigt der Blick auf die finnische Regierungschefin, auf Fridays for Future oder die OB-Wahlen in Freiburg und Pforzheim.“ Sein erster Facebook-Post, in dem seine Kandidatur ankündigte, erreichte 16000 Menschen, sagt er. „Mein Eindruck: Die Zeit ist reif für eine Kandidatur außerhalb des üblichen Rasters. Ich bin der Überzeugung, dass die konventionelle Art, Stadt zu denken, nicht mehr funktioniert. Sie stammt aus einer Zeit, die unseren Grad an Beschleunigung und Vernetzung nicht kannte“, so Schreier. „Es geht daher darum, die Kommunalpolitik auf die Höhe der Zeit zu führen.“

Fritz Kuhn will im Januar erklären, ob er im November 2020 erneut als Oberbürgermeister in Stuttgart kandidiert. Er wäre bei der Wahl 65 Jahre alt. | Bild: Sebastian Gollnow

Der frühe Zeitpunkt seiner Ankündigung sei kein Zufall gewesen, sagt Schreier. „Zeitgemäße Kampagnen denken Nominierung und Wahlkampf zusammen. Und natürlich war es mir ein Anliegen, die Akteure vor Ort in der Stadt Tengen selbst zu informieren.“ In Stuttgart werbe er jetzt um um die Unterstützung der SPD. „Klar ist aber auch: Ich richte mich an die gesamte Stadtgesellschaft. Denn bei OB-Wahlen steht die Person, nicht die Partei im Vordergrund.“

Stuttgarter erwarten Format

In der Landeshauptstadt kommt allerdings noch ein weiterer Anspruch dazu, den Ute Vogt auf den Punkt bringt: „Der Stuttgarter mit seinem Selbstverständnis hält selbst so manchen gestandenen Oberbürgermeister für einen Dorfschultes“, sagt sie, „da wird ein Kandidat auf entsprechender Augenhöhe erwartet.“ Schreier müsste das wissen. Er ist Stuttgarter.