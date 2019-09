Der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald will laut einem Bericht der «Stuttgarter Zeitung» Präsident des VfB Stuttgart werden. Der 58-Jährige plane demnach eine Bewerbung für das Amt bei dem Fußball-Zweitligisten, schreibt die Zeitung in ihrer Freitags-Ausgabe. Buchwald war am Donnerstag zunächst nicht für eine Reaktion zu dem Bericht zu erreichen.