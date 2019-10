Stuttgart Bienenfreunde unterschreiben weiter für Volksbegehren

Trotz des Mobilisierungsstopps für das Bienen-Volksbegehren gehen weiterhin täglich einige Unterschriften bei den Stuttgarter Initiatoren ein. Manchmal fänden sich einzelne Unterschriften, manchmal dutzende in der Post des Instituts proBiene, sagte Sprecher Sven Prange am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das zeige, dass das Thema die Leute bewege. Man reiche die Unterschriften ungeprüft an die Kommunen weiter, die diese zählten und Zwischenstände an die Kreiswahlleiter weiterreichten.