Ein noch unbekannter Lottospieler aus Lörrach hat als bundesweit einziger Tipper den Jackpot im Spiel 77 geknackt. Er gewann bei der Ziehung am Samstag fast 2,4 Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilte.

Dafür habe der Spieler lediglich 2,50 Euro eingesetzt. Auf dem Spielschein des Lörrachers war die Ziffernfolge vermerkt, die als Gewinnzahl in der Zusatzlotterie ermittelt wurde. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg bei eins zu zehn Millionen.

Der Name des Gewinners war zunächst nicht bekannt. Der Tipper habe seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle in Lörrach abgegeben, hieß es. Um das Geld zu erhalten, müsse er nun die gültige Spielquittung vorlegen. Sein Gewinn war den Angaben zufolge der elfte Millionentreffer des Jahres im Südwesten. (dpa)