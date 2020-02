Konstanz vor 1 Stunde

Leere Regale im Supermarkt: Dennoch keine Corona-Hamsterkäufe in der Region

In einem Edeka in Konstanz waren am Montag einige Regale leer. Liegt das am Coronavirus? Edeka gibt Entwarnung. Und auch bei Rewe, Aldi, Penny und Co. bleiben die Kunden in Baden-Württemberg derzeit gelassen.