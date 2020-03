Baden-Württemberg verschiebt erwartungsgemäß aufgrund der Corona-Krise den Beginn der Abitur- und anderen zentralen Schulabschlussprüfungen um mindestens vier Wochen. Nun sollen die Prüfungen am 18. Mai starten. Geplant war der Beginn der Abiturprüfungen urprünglich nach den Osterferien für den 22. April. Auch die anderen Schulabschlussprüfungen werden um mindestens vier Wochen nach hinten verschoben.

Mehrere Nachprüftermine

Zusätzlich zu dem regulären Nachprüfungstermin sollen nun eventuell weitere Nachprüfungstermine angesetzt werden plus einer Sonderprüfungsmöglichkeit im Herbst. In der Folge verschieben sich auch die Termine für die mündlichen Prüfungen, die nun bis zum letzten Schultag des Schuljahrs, dem 29. Juli, angesetzt sind.

Faire Bedingungen für alle

Damit folgt Baden-Württemberg dem Schritt von Bayern, das bereits in der vergangenen Woche die Prüfungstermine verschoben hatte. „Mit dem Terminplan wollen wir ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler genügend Zeit für die Vorbereitung haben“, begründete Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die am Freitag bekannt gegebene Entscheidung.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagt zu, dass auch die Fristen für Studien- und Ausbildungsplatzbewerbungen angepasst werden. | Bild: Sonja Wurtscheid

„Oberstes Ziel ist, dass alle faire Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen.“ Zudem sagte Eisenmann zu, dass auch mit dem neuen Zeitplan eine rechtzeitige Bewerbung der Abiturienten für zulassungsbeschränkte Studiengänge möglich sei. „Darauf haben wir uns im Rahmen der Kultusministerkonferenz verständigt“, sagte sie. „Und wir haben auch die Fristen der beruflichen Ausbildung im Blick.“ Einige offenen Fragen, die sich durch die Verschiebung ergeben, müssten noch geklärt werden. „Darüber wird das Kultusministerium zeitnah informieren“, sagte Eisenmann zu.

Einhellige Zustimmung

Wohl noch keine Entscheidung der Kultusministerin in ihrer Amtszeit wurde so einhellig von den Beteiligten des Bildungswesens begrüßt wie diese Ankündigung. So nannte der Landesschülerbeitrat die neuen Prüfungstermine „notwendig und alternativlos“ und lobte die Kommunikation mit dem Kultusministerium. „Wir begrüßen den Dialog und die Einbeziehung in aktuelle Entscheidungen“, sagte der Landesvorsitzende Leandro Cerqueira Karst. „Ich bin froh, dass die Kultusministerin auch in der schwierigen Situation im persönlichen Kontakt mit uns steht.“

Auch mit den Lehrerverbänden hatte Eisenmann am Freitag per Telefonkonferenz die Situation besprochen. Ralf Scholl, Vorsitzender des Landesphilologenverbands, begrüßte, dass alle Beteiligten nun Klarheit hätten und die Abiturienten des Jahrgangs 2020 Gewissheit darüber, dass sie auch bei anhaltenden Schulschließungen ihre Zeugnisse erhalten würden. Karin Broszat, Landesvorsitzende des Realschullehrerverbands, unterstützt die Entscheidung ebenfalls. „Das Kultusministerium hat die kritische Lage realistisch im Blick und fährt ‚auf Sicht‘. Das ist lobenswert“, so Broszat. „Schüler und Eltern erleben eine äußerst belastende Zeit. Alles, was sie unterstützt und stärkt, ist wichtig.

Später Ferien für Lehrer

Selbst der politische Gegner signalisiert in diesem Fall Unterstützung: Auch die Bildungspolitiker der FDP- und SPD-Landtagsfraktionen nannten in ihren ersten Reaktionen die Terminverschiebung eine richtige Entscheidung. SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei forderte allerdings, nun auch die verbindliche Freistellung der Lehrkräfte für Korrekturtage zu prüfen. „Dies ist vertretbar, da die späten Termine für die mündliche Prüfung bis zum bislang letzten Schultag vor den Sommerferien faktisch einen späteren Beginn der Sommerferien zumindest für Teile der Kollegien bedeuten.“