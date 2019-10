Den sorglosen oder fahrlässigen Umgang mit Steuergeldern durch die öffentliche Hand prangert alljährlich der Bund der Steuerzahler in exemplarischen Fällen an. Am Dienstag wurde das neue „Schwarzbuch – Die öffentliche Verschwendung 2019/2020“ in Berlin vorgestellt. Auch Baden-Württemberg ist prominent darin vertreten – mit ebenso abenteuerlichen wie überflüssigen Bauwerken und digitalen Großprojekten, die zwar nicht zustande kommen, aber Millionen kosten.

Lärmschutz in Lindau nicht planbar

Die teuer sanierte Inselhalle in Lindau. | Bild: Bund der Steuerzahler/dpa

Auch die Sanierung der Inselhalle in Lindau hat den Weg ins Schwarzbuch gefunden: Umbau und Moderniesierung der Halle zu einem modernen Tagungs- und Kongresszentrum kosteten statt der geplanten 35 Millionen mehr als 45 Millionen Euro. Die Stadt Lindau führte die Kostensteigerungen auf „nicht planbare“ Sachverhalte zurück, etwa mehr Altlasten im Boden als erwartet und zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen wegen Beschwerden von Nachbarn.

X1-Expressbuslinie ohne Fahrgäste

Ein X1 fährt in Stuttgart am Stau vorbei. Aber viele Busse fahren leer. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Fast acht Millionen Euro zahlt Stuttgart über eine Dauer von zwei Jahren für Einrichtung und Betrieb der Expressbuslinie X1, die seit Oktober 2018 im Fünf-Minuten-Takt auf einer Schleife zwischen dem Stadtteil Bad Cannstatt und der City verkehrt. Autofahrer haben dafür auf einer Hauptverkehrsader nun eine Spur weniger. Doch viele X1-Busse fahren tagsüber leer – oft zwei direkt hintereinander. Durchschnittliche Fahrgastzahl pro Fahrt: sieben.

Ella: Millionenflop Bildungsplattform

Von der Bildungsplattform Ella bleibt nur das Logo – und Millionenkosten. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Zum Desaster für das Kultusministerium wurde die Bildungsplattform ELLA, die nach jahrelanger Vorbereitung und Vorlaufkosten von rund 8,7 Millionen Euro im Februar 2018 kurz vor dem geplanten Start als nicht funktionsfähig gestoppt wurde. Es zeigte sich: Es gibt keine gültigen Vertrag mit dem Software-Entwickler. Land und Unternehmen wollen nun Millionen voneinander. Ausgang ungewiss. Die Digitalisierung muss warten.

Besucherzentrum: Herausragend teuer

So soll das Besucherzentrum des Nationalparks einmal aussehen. | Bild: dpa/Bloomimages

Schon vor Baubeginn liefen die Kosten für den architektonisch aufwendigen Neubau des Besucherzentrums des Nationalparks Schwarzwald – ein grünes Prestigprojekt – aus dem Ruder. Aus den im Jahr 2014 kalkulierten Baukosten von rund 25,5 Millionen Euro waren schon 2016 insgesamt 37 Millionen Euro geworden. Aktuell kalkuliert das Finanzministeriums bereits mit rund 50 Millionen – 36 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren angenommen. Laut Ministerium sind die Gründe dafür unter anderem gestiegene Baupreise, aber auch geänderte Planungsvorgaben.

Stuttgart zahlt viel Geld für keine Welle

Stuttgarter Vorbild: die Eiswelle in München. Aber der Neckar ist zu dreckig. | Bild: Felix Hörhager/dpa

Als Schlag ins Wasser – aber anders, als geplant – entpuppte sich eine von der Stadt Stuttgart für 93000 Euro in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für einen Surfer-Hotspot mit künstlicher „Neckarwelle“ in der Landeshauptstadt. Im Gemeinderat kam heraus, dass der Neckar dauerhaft so mit Fäkalien und Krankheitserregern belastet ist, dass eine Welle aus Gesundheitsgründen gar nicht genehmigt werden kann – das hätte die Stadt schon vor der Studie wissen können.

Radler radeln lieber nicht im Kreis

Der komische Kreisverkehr auf dem neuen Radweg zwischen Winterbach und Geradstetten/Hebsack ist jetzt mit Warnbaken und Blinklichtern gesichert. Der Kreisel befindet sich an der Kreuzung, an der die Straße von der anderen Seite der Bahngleise her auf den Radweg trifft. | Bild: Gabriel Habermann

Einen 3500 Euro teuren Radfahrer-Kreisverkehr ließ das Regierungspräsidium Stuttgart im Remstal bei Stuttgart bauen, um eine Wegkreuzung sicherer zu machen. Dazu kamen rund 1500 Euro für Warnbaken. Doch die Radler ignorierten den ebenerdigen Kreisverkehr schlicht und nahmen lieber den direkten Weg. Jetzt wurde der Kreisel zurückgebaut, stattdessen wurden Vorfahrts- und Stoppschilder aufgestellt. Kosten für Rückbau und neuen Asphalt: weitere 10.000 Euro.

Strafverfolgung gefordert

Steuerhinterziehung und Steuergeldverschwendung – für den Bund der Steuerzahler sind das zwei Seiten der gleichen Medaille. Bei der Vorstellung des Schwarzbuchs 2019/20 in Berlin fordert Verbandspräsident Reiner Holznagel, dass die Staatsanwaltschaft künftig öfter beim Verdacht auf Steuergeldverschwendung aktiv werden müsse. „Wenn der Staat von seinen Bürgern Steuermoral verlangt, dann ist er diesen Bürgern eine Ausgabenmoral schuldig“, so Holznagel.

„Also sollte auch derjenige, der Steuergeld entgegen geltender Rechtsvorschriften nicht sachgerecht, sondern

verschwenderisch ausgibt, ebenfalls mit Strafe rechnen müssen.“ Die Fälle im Schwarzbuch würden zeigen, dass viel zu oft gegen Haushaltsvorschriften verstoßen werde. Dies werde aber nur zum Teil verfolgt, da nach heutigem Recht große Bereiche nicht vom Strafrecht erfasst seien. „Wie hoch das Ausmaß der Verschwendung tatsächlich ist, kann niemand sagen – aber es sind zig Milliarden“, so Holznagel. (uba)