Stuttgart vor 2 Stunden

Kultusministerium: Nach Besuch eines Risikogebiets zu Hause bleiben

Lehrer, Schüler, Kita-Kinder und Erzieher in Baden-Württemberg, die in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet des neuartigen Coronavirus waren, sollen vorerst zu Hause bleiben. Das schreibt das Kultusministerium Baden-Württemberg in einer Mitteilung.