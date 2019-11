Für deutsche Autofahrer, die durch Vorarlberg fahren wollen, wird es bald günstiger. Die ÖVP hat sich mit einem Vorschlag durchgesetzt, fünf österreichische Autobahnen teilweise von der Mautpflicht zu befreien. Darunter ist auch ein 25 Kilometer langer Abschnitt der A14 in Vorarlberg zwischen Hörbranz an der Grenze zu Bayern und der Ausfahrt Hohenems, die hinter Lustenau und Dornbirn liegt. Damit wird auch die Benutzung des Pfändertunnels kostenlos.

Maßnahme gegen Ausweichverkehr

Mit diesem im Österreich umstrittenen Vorgehen will die ÖVP den Mautausweichverkehr in den umliegenden Gemeinden reduzieren. Dem Plan muss heute noch der Nationalrat des Landes zustimmen, was als sicher gilt. Auch die Inntal-Autobahn A12 von der Grenze Kufstein bis Kufstein Süd wird dann mautfrei.

Kritik gibt es an der neuen Regelung vor allem in den betroffenen Gemeinden in Vorarlberg.

Besonders die Stadt Hohenems, wo der mautfreie Abschnitt von Deutschland kommend endet, fürchtet eine deutliche Zunahme des Ausweichverkehrs bei sich. Die oppositionelle SPÖ spricht derweil davon, dass die neue Regelung nur „freie Fahrt für Deutsche“ bedeute, wie der ehemalige SPÖ-Verkehrsminister Alois Stöger zitiert wird.