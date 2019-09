Stuttgart Philipp Förster strebt beim VfB nächsten Karriereschritt an

Neuzugang Philipp Förster will beim Zweitliga-Favoriten VfB Stuttgart den nächsten Karriereschritt schaffen und sich trotz der großen Konkurrenz durchsetzen. «Mir ist bewusst, dass hier großartige Spieler sind», sagte der Mittelfeldspieler am Mittwoch. «Natürlich ist es für mich auch eine Ehre, mit solchen Spielern spielen zu dürfen. Ich denke, ich kann mir von dem einen oder anderen auch was abschauen.»