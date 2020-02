Oft sind es soziale Gründe, vielleicht das Hänseln auf dem Schulhof, der Druck durch Hausaufgaben oder der erste Liebeskummer. In etlichen Fällen leiden Jungen und Mädchen in Baden-Württemberg aber auch an einer psychischen Störung, weil bereits die Eltern krank sind, abhängig oder depressiv. „Viele Depressionen hat man nicht nur, sie werden einem geradezu übergeben“, sagt Michael Günter, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Klinikum Bad Cannstatt. Insgesamt wird bei jedem fünften Schulkind im Alter zwischen 10 und 17 Jahren eine psychische Störung diagnostiziert.

Wie viele Kinder und Jugendliche sind von psychischen Störungen betroffen?

Insgesamt ist im Jahr 2017 bei 22 Prozent aller Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren eine psychische Erkrankung oder Verhaltensstörung diagnostiziert worden. Das geht aus dem Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit hervor, der am Montag in Stuttgart vorgestellt wurde. Vor allem jüngere Schulkinder fallen durch Entwicklungsstörungen auf, dazu gehören auch Sprach- und Sprechprobleme oder die Aufmerksamkeitsstörung ADHS.

Und wie hoch ist der Anteil der diagnostizierten Depressionen oder Angststörungen?

Hochgerechnet werden laut Studie etwa 16 600 Schulkinder wegen einer Depression behandelt, das entspricht 1,9 Prozent aller Schulkinder. Rund 19 300 haben demnach eine dokumentierte Angststörung (2,2 Prozent). „Es ist aber eher die Regel als die Ausnahme, dass Kinder unter bestimmten psychischen Störungen leiden und dann auch für andere Krankheiten wie Depressionen anfällig sind“, sagt Julian Witte von der Universität Bielefeld, der die Studie erstellt hat. Weil manche sowohl wegen Depressionen als auch wegen Ängsten behandelt werden, geht die DAK von einer Summe von 32 000 Jungen und Mädchen aus.

Sind Mädchen und Jungen gleich stark betroffen?

Das kommt auf das Alter an. Bei Jungen im Alter zwischen 5 und 9 Jahren wird eine Depression häufiger diagnostiziert als bei Mädchen, danach kehren sich diese Anteile deutlich um. Liegt das am westeuropäischen Schönheitswahn oder vielleicht am Kommerz? „Nein, keineswegs“, sagt Renate Schepker, die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Das ist kein Kulturphänomen.“ Mädchen seien einfach sensibler, während Jungen andere Abwehrmechanismen fänden und Wege, mit ihren Gefühlen umzugehen. Dazu gehöre auch die Aggressivität.

Wie hoch ist die Dunkelziffer bei diesen Fällen?

Vor allem bei den Depressionen soll die Dunkelziffer hoch sein. Denn bei Kindern und Jugendlichen wird eine solche Störung erst spät diagnostiziert. „Kinder mit Depressionen ziehen sich zurück, wenn sie seelisch leiden“, erklärt Siegfried Euerle, der Landeschef der DAK-Gesundheit in Baden-Württemberg. So bleibt ihre Depression zunächst unentdeckt und sie bekommen spät eine Therapie.“ Die Deutsche Depressionshilfe rechnet nach eigenen Angaben mit einer Dunkelziffer von etwa sieben Prozent. „Wir gehen von zwei Kindern pro Schulklasse aus“, heißt es bei der Leipziger Stiftung.

Wie ist die Behandlungslage in Baden-Württemberg?

Nach Angaben des Landessozialministeriums gibt es in Baden-Württemberg 24 Kinder- und Jugendpsychiatrien, zu denen auch die Unikliniken, Tageskliniken und die Zentren für Psychiatrie gehören. Zur Verfügung stehen 670 Betten vollstationär und 390 Betten teilstationär. Mediziner kritisieren vor allem das stationäre Angebot. Es gebe vor allem in Ostwürttemberg und auch in Stuttgart unterversorgte Regionen. „Wir sind beim stationären Angebot nicht da, wo wir sein müssten“, sagt der Stuttgarter Facharzt Günter. Renate Schepker beklagt die Zahl der Kinderpsychiater. Ein Grund sei, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie kein Pflichtfach für Medizinstudenten sei.

Warum werden Kinder depressiv?

Eine einzige Ursache gibt es da nicht. Sehr oft haben depressive Kinder bereits andere Krankheiten, oft auch chronische wie Heuschnupfen oder Rheuma. Und in vielen Fällen ist schon ein Elternteil depressiv, süchtig oder auf andere Weise belastet. Auch die Scheidung der Eltern, Liebeskummer, Misserfolge und natürlich Mobbing können eine Depression auslösen.

Wie können Gleichaltrige helfen?

Sozialminister Manne Lucha fordert vor allem, psychische Störungen nicht länger als Ausnahmefälle zu betrachten. „Störung ist Normalität“, sagt der Grünen-Minister. „Wir müssen das Bewusstsein schärfen, dass wir als Menschen einfach nicht perfekt sind.“ Es sei notwendig, das Thema von seinem Stigma zu befreien. Auch der baden-württembergische DAK-Chef Siegfried Euerle fordert, „das Tabu zu brechen, das psychische Erkrankungen noch immer umgibt“. (dpa)