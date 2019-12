Trumps und Johnsons, Vergewaltigungen und Kriege – die Welt wird immer schlimmer, möchte man manchmal denken. Doch das stimmt nicht. Jeden Tag stehen Milliarden guten Menschen auf und machen die Welt ein bisschen besser.

Hier finden sich sieben von ihnen aus der Region, über die der SÜDKURIER dieses Jahr berichtete und die auf ihre Art Mut machen. Das Gute dabei: Sie sehen nur eine kleine Auswahl – es hätte noch viele andere Kandidaten gegeben. Das Leben ist besser, als es manchmal scheint. Unter den jeweiligen Absätzen finden Sie die Langform der Geschichten.

Ultrasportler Stefan Chares

Ein Ironman-Triathlon ist eine ungeheure körperliche und mentale Leistung: Knapp 3,9 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer laufen. Der Bräunlinger Stefan Chares hat diese Strapazen nicht einmal durchgestanden, nicht zweimal, nicht dreimal, nein 20-mal. Und zwar nicht in seinem gesamten, 48-jährigen Leben, sondern in 20 aufeinanderfolgenden Tagen. Stefan Chares‚ Antrieb in den knapp drei Wochen: 5,5 Kilomgramm Honig und der bedingungslose Glaube seiner Tochter an seine Leistungsfähigkeit.

Räuberschreck Harald Raddatz

Bild: Wagner, Claudia

Schreckvorstellung jedes Kioskmitarbeiters: Plötzlich schaut einen ein Bewaffneter an und fordert Geld. So ist es Harald Raddatz in Konstanz passiert. Doch während andere in Schreckstarre verfallen wäre, reagiert Harald Raddatz mutig. Er, der 79-Jährige, der im Kiosk seine Rente aufbessert, kontert den Ruf „Geld her!“ mit einem „Messer weg!“. Da wird der Angreifer nervös und bricht den Überfall am Ende ab. Klar habe er etwas Angst gehabt, sagte Raddatz später – „aber einfach abstechen lasse ich mich nicht.“ Mut, der sich auszahlte.

Herbergsvater Artur Maier

Bild: Werner Mueller

Artur Maiers Geschichte beginnt mit Misstrauen. Was ist das denn nur für ein Treiben, vor seinem Haus in St. Georgen? Der 90-Jährige merkt aber bald, dass es keine Einbrecher sind. Viel mehr sind es zwölf- bis 14-jährige Pfadfinderinnen, die ihr Pensum falsch eingeschätzt hat und nun drauf und dran ist, draußen übernachten zu müssen. Das mag Maier nicht zulassen und läd die elf Mädchen und ihre Betreuerinnen zu sich ein, besorgt Matrazen und stellt am Morgen danach ein Frühstück bereit – mustergültige Gastfreundschaft.

Vorbild-Pädagogin Nadine Royer

„Auf der Hauptschule kann man als Lehrender doch nur verlieren, als Frau erst recht!“ Solche Sätze kann Nadine Royer nicht ausstehen. Es ärgert die Hauptschullehrerin der Sechslindenschule in Pfullendorf, wenn Menschen ihre Einrichtung als Getto wahrnehmen. Sie erlebt das ganz anders und setzt sich mit voller Kraft für ihre Schüler ein: Bewerbungen schreiben, Liebeskummer bekämpfen, familiäre Probleme lösen. Ihre Schüler nominierten die 42-Jährige für den Deutschen Lehrerpreis – mit Erfolg, die Jury zeichnete Royer aus.

Jauch-Gewinnerin Michaela Barisic

Bild: RTL

Im Nachhinein habe sie sich dann doch ab und an den Kopf gefasst, was sie Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" so alles an den Kopf geworfen habe, sagte Michaela Barisic später. Dabei hatte die 44-Jährige aus Villingen-Schwenningen eigentlich alles richtig gemacht. Sie räumte eine Viertelmillion Euro ab – in Erinnerung blieb aber vor allem, wie ihr das gelang. Unbeschwert, frech, mit viel Wissen, aber auch einem Mut zum Risiko, bei dem selbst Jauch manchmal die Spucke wegblieb und das Barisic viel Geld einbrachte.

Senior-Samariterin Irmgard Hunn

Bild: Zoch, Thomas

An Irmgard Hunn ist vieles erstaunlich, bei weitem nicht nur ihr Alter von 106 Jahren. Die Seniorin, die in Hegne lebt, ist geistig so frisch wie mancher 80-Jährige nicht. Und sie nutzt ihre Fähigkeiten auch noch. Informiert sich über das Weltgeschehen – und hilft. 28 dicke Wolldecken hat sie dieses Jahr gestrickt, um sie der Hilfsorganisation Pro Humantitate zu überreichen, damit diese sie im armen Moldawien verteilt. Für Außenstehende erstaunlich, für sie selbstverständlich. Bescheiden und barmherzig – so ist das Alter eine Gnade.

Mundmaler Lars Höllerer

Bild: unbekannt

„Das war‘s dann wohl mit Frauenheld“, dachte Lars Höllerer, als er mit 21 Jahren schwer mit dem Motorrad verunglückt und plötzlich vom Kopf abwärts gelähmt ist. Er wird melancholisch, fühlt sich hilflos. Doch dann lernt der Überlinger Höllerer, sein neues Leben zu leben. Heute ist er 49 und einer der wenigen professionellen Mundmaler in Deutschland. Dieses Jahr hat er ein Hörbuch über sein Leben veröffentlicht – schonungslos ehrlich und doch auch immer wieder voller Humor. Seine Geschichte ist eine Quelle des Lebensmutes.