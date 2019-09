Ettlingen Mitfahrer stirbt nach Unfall auf A5

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist ein 25 Jahre alter Mitfahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei erlag er am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Mann habe auf der Rückbank gesessen, als das Auto am frühen Sonntagmorgen von der Straße abkam, eine Böschung herunterstürzte und sich überschlug. Der 25-Jährige sowie der Beifahrer wurden dabei im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 27-jährige Beifahrer befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos wurde laut Polizei schwer verletzt. Die Unfallursache war am Montagmorgen noch unbekannt.