Wenn die Schulmedizin nicht mehr helfen kann, klammern sich Krebspatienten an den letzten Hoffnungsschimmer. Oft sind das Naturheilverfahren, die mit Wundermitteln werben. So geschehen in einem aktuellen Fall in der Region. Eine Heilpraktikerin soll über Jahre hinweg mit dem umstrittenen Arzneimittel Amygdalin – auch Vitamin B17 genannt – Krebskranke therapiert haben.

Heilpraktiker aus Überlingen nimmt Stellung

Dietmar Falkenberg ist Vorsitzender des Landesverbandes der Heilpraktiker. Er kritisiert sogenannte alternative Krebsbehandlungen, wenn sie gesundheitsgefährdend sind und Hoffnungen bei Patienten geweckt werden, die kein Heilpraktiker der Welt halten kann. „Ich glaube, dass sich einige maßlos überschätzen“, so Falkenberg „und dann wird es gefährlich.“

Dietmar Falkenberg, Landesvorsitzender des Heilpraktikerverbandes. | Bild: Privat

Wer an Krebs leidet, dürfe sich nie allein auf Heilpraktiker verlassen. Vor allem diejenigen, die schnelle, natürliche Heilung durch Naturheilverfahren versprechen, sollte man kritisch begegnen, so Falkenberg.

Auf der anderen Seite könnten Heilpraktiker aus seiner Sicht sinnvoll sein, wenn sie die Chemo- und Strahlentherapie unterstützen: „Die klassische Krebstherapie hat eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Der Darm und die Verdauung sind oft durcheinander.

Viele leiden zum Beispiel unter Übelkeit und Haarausfall. Es sind schließlich Giftstoffe, die eingesetzt werden“, erzählt Falkenberg im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Auf diese Art unterstützt der Heilpraktiker einige Krebspatienten in seiner Praxis in Überlingen selbst. „Es hilft dabei, die Therapie besser durchzustehen.“

Naturheilverfahren bei unheilbarer Krankheit findet Falkenberg sinnvoll

Eine weitere Form der Krebsbehandlung sei ebenfalls legitim: Wenn alle klinischen Mittel ausgeschöpft sind und nur noch eine palliative Behandlung ansteht, könnten alternative Verfahren manchmal helfen. „Es gab schon positive Überraschungen in der alternativen Krebstherapie. Diese sollten besser erforscht und gegebenenfalls in die Therapie mit einbezogen werden“, so Falkenberg.

Wenn möglich spricht der Heilpraktiker aus Überlingen seine unterstützende, pflanzliche Therapie mit dem behandelnden Arzt der Patienten ab. „Ich würde niemals der Klinik entgegenarbeiten. Man muss wissen, was die andere Seite macht und Rücksicht darauf nehmen“, sagt Falkenberg. Dafür bekäme er immer wieder positives Feedback von Schulmedizinern.

„Scharlatanerie und Abzocke“

Genau die kritisieren aber häufig, dass schon bei der Ausbildung der Heilpraktiker, vieles im Argen liegt. Eine von ihnen ist Jutta Hübner, Professorin für Integrative Onkologie an der Uniklinik Jena. Sie bezeichnet Naturheilverfahren sogar als „Scharlatanerie und Abzocke.“

Dass Kritik an der Ausbildung berechtigt ist, findet auch Heilpraktiker Falkenberg. Er verrät dem SÜDKURIER, dass die Landesverbände samt Bundesverband der Heilpraktiker derzeit die Ausbildungsstandards unter die Lupe nehmen und künftig reformieren wollen.

Denn „wenn man uns mit anderen Gesundheitsberufen, mit staatlich geregelten Ausbildungen wie zum Beispiel Logopäden oder Physiotherapeuten vergleicht, ist die Kritik nachvollziehbar“, so Falkenberg und ergänzt: „Bisher haben alle mehr oder weniger in Eigenregie und in Eigenverantwortung gearbeitet. Das wird sich ändern.“