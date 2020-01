Die Grünen in Baden-Württemberg müssen ihr Spitzenpersonal neu sortieren: Die Nachricht vom Rückzug von Umweltminister Franz Untersteller, 62, sowie Finanzministerin Edith Sitzmann, 57, die beide 2021 nicht mehr für die Landtagswahl kandidieren wollen, warf Ende vergangener Woche ein Schlaglicht auf die zweite Reihe der Grünen.

Nach außen kaum bekannt

Darunter sind viele Namen, die nach außen hin bisher kaum bekannt sind. Ein Blick auf mögliche kommende Führungsköpfe der Partei im Südwesten:

Prominentester Vertreter der nächsten Grünen-Generation ist Andreas Schwarz. Der 40-jährige Wirtschaftsjurist ist seit 2016 Chef der Landtagsfraktion. Wollte er nach einem Wahlsieg 2021 ins Kabinett wechseln wollen, käme für Schwarz auch das Finanzministerium in Frage.

Landtags-Fraktionschef Andreas Schwarz. | Bild: Marijan Murat

Für den Verkehrsexperten würde auch das Ministerium von Parteifreund Winfried Hermann passen – aber der 67-jährige Verkehrsminister will weitermachen.

Der größte Grüne

In einer Hinsicht überragt Schwarz den grünen Regierungschef bereits: Schwarz misst 2,01 Meter und damit acht Zentimeter mehr als Kretschmann.

Beliebt und erfahren

Im Fokus steht auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Thekla Walker, 50. Sie gehörte 2016 – damals noch als Landesvorsitzende – zum Grünen-Team, das die Koalition mit der CDU aushandelte, und steht in Kretschmanns Gunst weit oben.

Fraktionsvize und Finanzpolitikerin: Thekla Walker. | Bild: Patrick Seeger

Schon 2016 war Walker als Staatssekretärin im Sozialministerium gehandelt worden. Das wurde dann die Breisgauerin Bärbl Mielich, die sich 2021 aber ebenfalls zurückzieht. Walker ist thematisch breit aufgestellt und beliebt in Partei und Fraktion – sie dürfte bei der Nachbesetzung grüner Spitzenpositionen vorne dabei sein.

Klug und unkonventionell

Bereits am Kabinettstisch sitzt schon seit 2011 Gisela Splett. Die 53-jährige Karlsruherin war zunächst Staatssekretärin im Verkehrsministerium, 2016 wechselte sie in gleicher Funktion ins Finanzministerium. Die unprätentiöse promovierte Geoökologin gehört zum linken Flügel und gilt den Grünen mit ihrer enormen Fachkompetenz als quasi uneingeschränkt tauglich für Regierungsämter. Gut möglich, dass Splett aber noch ganz andere Pläne hat. Schon 2016 trat sie nicht mehr für ein Landtagsmandat an.

Grüner Netzwerker

Mit 31 Jahren ist der grüne Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand einer der jüngsten im Tableau. Der studierte Psychologe, seit 2013 an der Spitze der Südwest-Grünen, gilt als ambitioniert und ist bestens vernetzt. Ob er ein Landtagsmandat anstrebt, behält er derzeit noch für sich.

Sie könnten ins Blickfeld rücken: Landesvorsitzender Oliver Hildenbrand, Fraktionsvize Thekla Walker, Fraktionschef Andreas Schwarz, Bundestags-Abgeordnete Franziska Brantner, Finanz-Staatssekretärin Gisela Splett und Danyal Bayaz (von links). Bilder: dpa | Bild: Christoph Schmidt

Auch Hildebrands Co-Landesvorsitzende Sandra Detzer, 39, gehört in den Kreis der jüngeren Grünen, die für viele Ämter in Frage kämen. Die promovierte Volkswirtin kandidierte schon bei der Europawahl. Ihr wird nachgesagt, eher mit einem Einstieg in die Bundes- als in die Landespoltik zu liebäugeln.

Als Quereinsteiger gehören seit 2016 Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann, 47, und Petra Olschowski, 54, als Staatssekretärin im Wissenschafts- und Kunstministerium zur grünen Regierungsmannschaft. Für höhere Ämter werden der promovierte Biologe Baumann, zuvor Nabu-Landesvorsitzender, und die Kunsthistorikerin Olschowski aber eher nicht gehandelt.

Gefragter Nachwuchsmann

Als herausragender Nachwuchspolitiker dagegen gilt den Südwest-Grünen Danyal Bayaz. Der 36-jährige, deutsch-türkische Wirtschaftswissenschaftler aus Heidelberg promovierte über Finanzmärkte und sitzt seit 2017 im Bundestag.

Auch der Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz gilt als kommender Grüner aus dem Südwesten. | Bild: Die Grünen

Die Grünen würden ihn perspektivisch liebend gern ins Land holen – Bajaz wäre aber bei glänzenden grünen Aussichten im Bund wohl schwer zu locken. Auch privat setzt Bajaz auf grüne Nachwuchspower: Er ist mit Katharina Schulze liiert, der Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag.

Brillanter Kopf im Bundestag

Auch der Name Franziska Brantner fällt immer wieder, wenn es um grüne Spitzenämter im Südwesten geht.

Franziska Brantner würden manche Grüne gerne aus der Bundes- in die Landespolitik holen. | Bild: Die Grünen

Die 40-jährige promovierte Politikwissenschaftlerin aus Lörrach gilt als brillanter Kopf. Sie lebt in Heidelberg und gehört seit 2013 dem Bundestag an. Bekannt ist ein privater Punkt aus ihrem Lebenslauf: Sie hat aus einer früheren Beziehung mit Boris Palmer eine gemeinsame Tochter.