Winfried Hermann wird ganz offensichtlich kalt erwischt. „Nein“, sagt der grüne Verkehrsminister gestern am Rande einer Klimaschutzveranstaltung in Stuttgart auf die Frage, ob er denn etwas von den Rückzugsplänen seiner Kabinettskollegen Franz Untersteller und Edith Sitzmann gewusst habe. Und ja, er sei sehr überrascht.

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die 57-jährige Finanzministerin 2021 ihren Rückzug aus der Politik plant. Sie werde sich nicht mehr für den Landtag bewerben und strebe auch keine politischen Ämter mehr an, teilte Sitzmann in einer kurzen Erklärung mit und führte persönliche Gründe an. „Fast zehn Jahre in der Opposition, zehn Jahre in der Führungsriege der größeren Regierungspartei: Das war eine tolle Zeit, aber nächstes Jahr kommt für mich etwas anderes“, so Sitzmann.

Mehr Zeit für Mann und Freunde

Sie will mehr Zeit für Mann und Freunde in Freiburg haben. Die Aufregungswellen darüber verbreiteten sich am Vormittag in der politischen Blase in Stuttgart gerade erst, da bebte es erneut: Auch Umweltminister Franz Untersteller, 62, steigt aus, wie er seinem Stuttgarter Kreisverband in einem fünfseitigen Brief mitteilte. Er verspüre „nach fast 40 Jahren Lust, noch einmal etwas Anderes als Landespolitik zu machen“, schreibt Untersteller, „und mit dann 64 Jahren bin ich noch jung und fit genug, beruflich noch einmal etwas Neues zu beginnen“. Kein Ausstieg also, ein Umstieg.

Im Einvernehmen mit Kretschmann

Eine koordinierte und abgestimmte Sache sei das gewesen, teilte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet anschließend mit. Die Entscheidungen seien im Staatsministerium kommuniziert und „im Einvernehmen“ mit Ministerpräsident Kretschmann gefallen. „Das sind ganz persönliche Entscheidungen und Gründe.“ Der Rückzug der beiden sei zwar ein Verlust, biete aber die Chance, 2021 „talentierte junge Kräfte“ ins Kabinett zu holen.

Ankündigung zur Unzeit

Dennoch: Für Kretschmann, aber auch für die Grünen auf ihrem ungebremsten Höhenflug kommen diese Ankündigungen zur Unzeit. Mit Sitzmann und Untersteller gehen die nächsten aus der grünen Führungsriege von der Fahne und werfen die Frage auf, welche politischen Folgen die Erosion des Spitzenpersonals in Kretschmanns Umfeld hat.

Umweltminister Franz Untersteller (links) spricht bei einer Bundesratssitzung mit dem grünen Regierungschef. | Bild: Kay Nietfeld

Mit Untersteller verliert die Partei einen ausgewiesenen Fachmann für die grünen Kernthemen Energie, Umwelt-, und Klimaschutz – und das ausgerechnet zu Zeiten, in denen Klimawandel die politische Agenda prägt. Perspektivisch aber noch schwerer wiegt der Rückzug von Edith Sitzmann, die mit 57 Jahren zu den jüngsten in der grünen Minister-Riege zählt und zeitweise als potenzielle Nachfolgerin Kretschmanns gehandelt wurde.

Weggefährten gehen von Bord

Ein politischer Aderlass war für den Regierungschef schon der Verlust von Staatsminister Klaus-Peter Murawski im Sommer 2019. Gesundheitlich angeschlagen, aber auch vom Stuttgarter Klinik-Skandal gebeutelt, musste Murawski den Dienst quittieren und zwang Kretschmann zur Umorganisation der Staatskanzlei. Seitdem fehlt Kretschmann am Regierungssitz nicht nur ein enger langjähriger Vertrauter, sondern auch ein wichtiger Machtstratege. Und erst zu Wochenbeginn gab mit Staatssekretär Volker Ratzmann, Kretschmanns Statthalter in Berlin, eine weitere Schlüsselfigur im persönlichen Umfeld ihren Abgang bekannt. Ratzmann wechselt als Lobbyist zur Post.

Auch der Berliner Statthalter geht

Einnehmen könnte den Hauptstadtplatz ohne Reibungsverluste Regierungssprecher Hoogvliet, der ohnehin familiär in Berlin verortet ist. Aber Hoogvliet, einer der einflussreichsten Mitarbeiter des grünen Regierungschefs, wird im kommenden Landtagswahlkampf dringend in Kretschmanns Nähe in Stuttgart gebraucht. „Aus persönlichen Gründen würde ich gerne ein Engagement in Berlin annehmen, aber ich stelle Persönliches bis zur Wahl zurück und mache das, wofür Kretschmann mich haben will“, sagt Hoogvliet. Über Ratzmanns Nachfolge soll es nächste Woche Klarheit geben.

Auch der Stuttgarter OB Fritz Kuhn tritt nicht mehr an – die Grünen suchen einen Nachfolgekandidaten. | Bild: Tom Weller

Doch es zeigt sich, wie dünn die Personaldecke der Grünen für Spitzenämter ist. Deutlich wird das auch an der fieberhaften Suche nach einem grünen OB-Kandidaten für Stuttgart nach dem überraschenden Verzicht von Fritz Kuhn auf eine erneute Kandidatur. Neben Cem Özdemir, der von der Landespartei reflexhaft für jedes grüne Spitzenamt im Land ins Spiel gebracht wird, sagte mit Landtagspräsidentin Muhterem Aras auch die wohl aussichtsreichste Kandidatin ab.

Er will weitermachen: Verkehrsminister Winfried Hermann will im kommenden Jahr erneut kandidieren. Bei der Landtagswahl 2021 wäre er 68 Jahre alt. | Bild: Christoph Schmidt

Zumindest mit einer weiteren Erosion im Kabinett muss Kretschmann zunächst nicht rechnen – abgesehen von dem bereits angekündigten Ausstieg der 73-jährigen Staatsrätin Gisela Erler. Die zuletzt von Hochschulaffären gebeutelte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ist ebenso wenig amtsmüde wie Sozialminister Manfred Lucha. Beide sind durchaus nicht unumstritten bei den Grünen. Und Verkehrsminister Winfried Hermann denkt schon gar nicht an Rente. „Ich habe meinem Kreisvorstand gerade mitgeteilt, dass ich gerne nochmal kandidieren würde, ich habe noch viel Lust und Kraft“, sagt Hermann gestern. Bei der Landtagswahl 2021 will der 67-Jährige vor allem seine CDU-Kontrahentin im Stuttgarter Wahlkreis alt aussehen lassen: CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann.

