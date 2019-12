Die baden-württembergische Polizei erhält mehr Befugnisse zur Verbrechensbekämpfung. Die Spitzen der grün-schwarzen Koalition einigten sich am Donnerstag in Stuttgart bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses auf eine entsprechende Änderung des Polizeigesetzes. Demnach dürfen Polizisten künftig in bestimmten Fällen Schulterkameras auch in Wohnungen oder Diskotheken einsetzen. Zudem soll die Rechtsgrundlage für Kontrollen und Durchsuchungen bei Großveranstaltungen verbessert werden. Die CDU konnte weitreichende Forderungen nicht gegen den Widerstand der Grünen durchsetzen.

Grün-Schwarz in weihnachtlicher Eintracht

Monatelang hatten die Koalitionspartner über mehr Befugnisse für die Polizei gestritten. Dazu gab es keine Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte nun die grün-schwarze Einigung. „Aus Sicht des Innenministers steht dem Weihnachtsfrieden nichts entgegen“, sagte Strobl. Er sei sehr dankbar, dass man sich noch in diesem Jahr geeinigt habe. Man könne nun einen Gesetzentwurf vorlegen, den die Fraktionen zeitnah im neuen Jahr beraten können.

Auch die Grünen zeigten sich zufrieden. „Da wird die Balance von Sicherheit und Freiheit gewahrt“, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. „Das war meiner Fraktion wichtig.“ Man sei in der Koalition mit einem guten Paket weitergekommen.

Bodycams sollen für mehr Sicherheit sorgen

Die sogenannten Bodycams dürfen bisher nur außerhalb von geschlossenen Gebäuden eingeschaltet werden. Strobl sprach von einem außerordentlich wichtigen Instrument gerade für Streifenpolizisten – um Beweise zu sichern, aber auch weil von der Kamera eine deeskalierende Wirkung ausgehe. Die Bodycam führe zu weniger Aggression und Gewalt gegen Polizeibeamte. Die polizeiliche Praxis erfordere auch den Einsatz in geschlossenen Räumen, etwa bei Fällen von häuslicher Gewalt, sagte Strobl.

Eine Polizistin trägt während der Einführung von Bodycams für die Polizei in Baden-Württemberg eine Bodycam. Bodycams sind kleine am Körper getragene Kameras, die die Beamten vor Angriffen und vor Vorwürfen schützen sollen, sie hätten Konflikte geschürt. | Bild: Sebastian Gollnow (dpa)

Man wolle den Polizisten zudem eine noch bessere Rechtsgrundlage bei der Durchsuchung und der Kontrolle von Verdächtigen auf Großveranstaltungen geben, sagte Strobl. „Denken Sie an die Sicherheit für unsere Weihnachtsmärkte oder aber auch die Sicherheit bei Fußballspielen.“

CDU scheitert mit Gesetzesentwurf zu Online-Durchsuchungen

Strobl nannte auch eine Änderung der Vorschriften für automatische Kennzeichenlesesysteme als Teil der grün-schwarzen Einigung. Man wolle für dieses wichtige präventive Instrument eine sichere Rechtsgrundlage schaffen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum automatischen Nummernschilder-Abgleich hatte die Landesregierung aber schon im Frühjahr eine Änderung der Vorschriften in Aussicht gestellt. Das Verfassungsgericht hatte damals die Kennzeichen-Erfassung zur Gefahrenabwehr in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen zum Teil für verfassungswidrig erklärt. Gegen entsprechende Vorschriften hatten betroffene Autofahrer geklagt.

Die heimliche Online-Durchsuchung, also das Durchsuchen ganzer Festplatten von Computern, um Terrorpläne zu vereiteln, sind nicht Teil der Gesetzesverschärfungen. | Bild: Silas Stein (dpa)

Strobl konnte allerdings mehrere umstrittene CDU-Forderungen nicht durchsetzen. Die heimliche Online-Durchsuchung, also das Durchsuchen ganzer Festplatten von Computern, um Terrorpläne zu vereiteln, haben die Grünen blockiert. Auch die Schleierfahndung kommt nicht ins neue Polizeigesetz – dabei ging es um das Recht, die Feststellung der Identität von Menschen generell im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern zu ermöglichen. Außerdem ist das Gefährdergewahrsam vom Tisch. Personen sollten damit in besonderen Einzelfällen zur Abwehr einer konkreten Gefahr für eine bestimmte Zeit in Gewahrsam genommen werden.

„Es gibt einige weitere Punkte, da hatten wir noch weitergehende Vorstellungen gehabt mit der inneren Sicherheit“, sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Aber man habe jetzt ein gutes Paket gefunden, wo man sich zumindest auf die genannten Punkte geeinigt habe.

Kompromiss bei Abschiebepraxis

Grünen-Fraktionschef Schwarz sagte, man habe sich zudem auf eine Bundesratsinitiative verständigt, um die Bleibeperspektive für Flüchtlinge in Arbeit zu verbessern. Strobl sagte, man müsse – soweit das in der Verwaltungspraxis möglich sei – vorrangig zunächst Straftäter, Integrationsverweigerer und Identitätstäuscher abschieben und nicht die, die in Arbeit sind. Dabei handle es sich aber nicht um einen Spurwechsel. Man bleibe innerhalb des geltenden Rechts. Personen, die rechtskräftig ausreisepflichtig sind, blieben das auch, sagte Strobl.

(dpa)