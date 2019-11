Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz geht es bei seiner Kritik an der Bundesregierung nach eigenem Bekunden nur um die Sache. «Es geht nicht um meine Person», sagte er in Hinblick auf den kommenden CDU-Parteitag. «Es gibt keine Personalentscheidung. Es ist auch kein Personalparteitag», betonte er am Freitag am Rande der Jahreshauptversammlung der WVIB Schwarzwald AG (Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden) in Baden-Baden.