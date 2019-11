Es war ein humanitäres Hilfsprojekt, für das es international keine Blaupause gab: 2014 beschloss Baden-Württemberg, in eigener Regie 1000 zum Teil schwer traumatisierte jesidische Frauen und Mädchen aus dem Nordirak aufzunehmen, die Opfer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ geworden waren. Sie waren verschleppt, oft jahrelang gefoltert, verkauft, missbraucht, misshandelt worden; ihre Heimatdörfer wurden zerstört, ihre Familien verschollen oder vom IS ausradiert. Eine der Frauen, die ab 2015 in zunächst geheim gehaltene Orte nach Baden-Württemberg kamen, war Nadia Murad, die 2018 den Friedensnobelpreis dafür erhielt, auf das Schicksal ihres Volkes und den Genozid an den Jesiden aufmerksam zu machen.

Königsfeld Der Friedensnobelpreis bewegt Königsfeld Das könnte Sie auch interessieren

Vier Jahre nach dem Start des Hilfsprogramms haben nun begleitende Wissenschaftler im Auftrag des Landes eine umfassende Dokumentation des einzigartigen Projekts vorgelegt, das inzwischen etwa mit Kanada und Frankreich auch international Nachahmer gefunden hat.

Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne) und der verantwortliche Oberarzt der Uniklinik Tübingen, Florian Junne, stellten am Mittwoch in Stuttgart den 400-Seiten-Band vor. „Es ist ein Wendepunkt erreicht“, bilanziert Schopper. „Viele Frauen leben selbstständig in den Kommunen, sind integriert, können Deutsch, haben Hoffnung für die Zukunft.“

Salwa Rasho, Jesidin und IS-Überlebende, Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne) und Florian Junne, Leitender Oberarzt der Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Medizinischen Universitätsklinik Tübingen (von links), in Stuttgart bei der Vorstellung der Projektdokumentation. | Bild: Marijan Murat

Salwa Rasho ist eine dieser Frauen. Die heute 21-jährige Jesidin, die 2017 nach Baden-Württemberg kam, berichtete gestern in Stuttgart selbst über ihre Erfahrungen – in fließendem Deutsch. 2014 wurde sie als 16-Jährige vom IS verschleppt, war acht Monate lang in der Gewalt ihrer Entführer. Über ihre furchtbaren Erfahrungen dort spricht sie nicht.

„Ich hatte keine Träume mehr“

Aber über ihr neues Leben, nach dem sie griff, als im nordirakischen Lager die Frauen für das Hilfsprogramm ausgewählt wurden: „Ich bin im Sommer 2017 gekommen, konnte kein Wort Deutsch, kannte das Land nicht und keinen Menschen. Ich hatte keine Träume mehr. Ich war nicht vorbereitet auf ein Leben hier, aber dann war ich einfach da, und es war sehr, sehr schwierig“, sagt die schmale junge Frau.

Politik Es gibt kein Zurück in die Heimat: Wie geht es den 1100 nach Baden-Württemberg geholten Jesidinnen heute? Das könnte Sie auch interessieren

„Aber die Hauptsache war die Chance, von vorne anzufangen. Wieder zur Schule zu gehen.“ Salwa Rasho ergriff die Chance. Inzwischen war sie bereits in 20 Ländern, um über das Schicksal ihres Volkes zu berichten. Sie will weiter zur Schule gehen, perfekt Deutsch lernen, eine Ausbildung machen. Sie kann sich vorstellen, später im sozialen Bereich zu arbeiten, Kindern zu helfen. Oder auch eines Tages wieder zurückzukehren.

Nichts als Ruinen: Die Jesiden-Stadt Sindschar im Nordirak wurde vom IS völlig zerstört. | Bild: Alan Ayoubi

Viele der insgesamt 600 Frauen und 400 Kinder, die von 2015 bis 2017 nach Baden-Württemberg kamen, sind inzwischen in den Kommunen vor Ort gut integriert, die ihnen Unterschlupf boten. Sie haben Bliebeperspektiven, gehen zur Schule und Arbeits- oder Ausbildungsverhältnissen nach, gründen Familien auf. Viele werden noch immer psychotherapeutisch begleitet, das Land finanziert dies noch bis 2021 weiter. „Mich hat überrascht, mit welcher Stärke und Zukunftswillen mir die jungen Frauen trotz ihrer schweren Traumatisierungen entgegengetreten sind“, sagt der Psychotrauma-Experte Junne. „Das wichtigste war für sie noch vor therapeutischen Angeboten, ihnen einen sicheren Raum zu geben, sie zur Ruhe kommen zu lassen.“

Im Flüchtlingslager Sharya nahe der nordirakischen Stadt Dohuk leben mehr als 17000 Menschen, fast ausschließlich Jesiden. | Bild: Stefanie Järkel

Bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Hilfsprojekts, die nun auch anderen Bundesländern und Nationen als Basis dienen kann, ging es aber nicht nur um die Opfer, wie Junne berichtet. „Wir haben drei Fragestellungen untersucht und dokumentiert: Das Leid der Betroffenen; die Frage, wie Versorgung und Betreuung gelingen kann, welchen Bedarf die Betroffenen, aber auch die Helfer haben; und die Frage, was man aus dem Projekt lernen kann.“

Auch die Helfer brauchten Betreuung

Denn auch die Helfer und Sozialarbeiterinnen, die direkt mit den Erlebnissen der Jesidinnen konfrontiert wurden, brauchten psychologische Begleitung, wie sich rasch zeigte, berichtet Junne. „Und die Helfer kamen umso besser damit zurecht, je mehr Kinder dabei waren.“ Deren rasche Integrationsfortschritte seine nicht nur für die um einen neuen Alltag ringenden Mütter, sondern auch für die Helfer sehr positiv gewesen.

Auch die Erlebnisse der Kinder sind in der Aufarbeitung festgehalten: Ihre eindrucksvollen Zeichnungen vom Leben im Nordirak und vom neuen Leben in Deutschland finden sich auf vielen Seiten des Berichts.