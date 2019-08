Fußballtrainer Stefan Kuntz begrüßt die Nominierung von Stürmer Luca Waldschmidt für die A-Nationalmannschaft. «Es ist das schönste Kompliment für die Verbandsarbeit, wenn die Jungs so durchmarschieren», sagte der Coach der U21-Nationalmannschaft, die mit Waldschmidt zuletzt in Italien Vize-Europameister geworden war, am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz des Senders ProSieben im Stadion von Union Berlin.