Dass integrierte Flüchtlinge, die unbescholten sind, einen Job haben und Steuern zahlen, trotz Fachkräftemangel abgeschoben werden, können auch viele gesetzestreue Zeitgenossen, die sehr wohl zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht trennen, kaum nachvollziehen. Aber auch das nachgebesserte und zu Jahresbeginn neu gefasste Aufenthaltsrecht des Bundes baut sehr hohe Hürden vor eine Bleibeperspektive.

Viele der betroffenen Geflüchteten, um die es geht, können die zeitlichen Voraussetzungen auch für die neue Beschäftigungsduldung kaum erfüllen. Es ist daher überfällig, dass Grüne und CDU nun auch in Baden-Württemberg einen legalen Weg eröffnen, um Betroffene vorerst vor einer Abschiebung zu schützen. Abgeschoben werden soll zuerst, wer nicht arbeitet und keiner Ausbildung nachgeht.

Völlig unverständlich ist aber, warum diese Einigung trotz großem öffentlichen Druck auch aus der Wirtschaft so lange dauerte. In anderen Bundesländern hat man längst pragmatischere Lösungen einer Ermessensduldung gefunden und das Bundesrecht entsprechend ausgelegt, ohne es zu brechen. Auch in Baden-Württemberg hätte man den Weg über die Härtefallkommission mit gutem Willen schon vor Jahren ganz legal gehen können.

Die Grünen müssen dabei mit dem Finger nicht auf die CDU zeigen. Letztlich ging es beiden Seiten mehr um Gesichtswahrung für die eigene Klientel als um eine schnelle pragmatische Lösung. Und auch der nun damit verbundene Kuhhandel – Zustimmung zum Polizeigesetz gegen Bleiberechtslösung – ist zwar eine vielfach geübte politische Kompromissfindung, rechtfertigt aber nicht, dass Regierungshandeln im Gegenzug so lange auf der Strecke bleibt. Das wird an beiden Seiten hängen bleiben. Es zeigt, wie tief die Gräben zwischen Grünen und CDU eigentlich sind und wie mühsam es inzwischen geworden ist, gemeinsam Dinge voranzubringen. Für die Handlungsfähigkeit der Regierung bis zur Landtagswahl verheißen diese Lähmungserscheinungen nichts Gutes. Schon gar nicht in Zeiten aufkommender Krisen.