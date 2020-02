von Claudia Salzmann-Eltermann

Das ist die Geschichte des zweijährigen Francesco, aber auch die vieler anderer schwerstkranker Kinder. Maria Noce (52), Gründerin des Sternschnuppe-Projektes in Villingen-Schwenningen, nennt sie die Kinder mit den „vergessenen Krankheiten“.

Maria Noce kann und will nicht vergessen. Als sie 2003 mit ihrem selbstständigen Pflegedienst eine Familie in Not beraten soll, ahnt die damals 35-Jährige nicht, was sie erwarten wird. Sie trifft auf einen todkranken Einjährigen, eine völlig entkräftete, inzwischen alleinerziehende Mutter und an deren Rockzipfel das verstörte Schwesterchen im Kindergartenalter. Francescos Diagnose: Galaktosyalidose, eine schwere Stoffwechselkrankheit. Hauptmerkmal: nicht heilbar.

Sterbende Kinder sind ein Tabuthema

In Deutschland gibt es laut dem Bundesverband Kinderhospiz über 50 000 Familien, die ein „lebensverkürzend erkranktes Kind“ haben. Jährlich sterben etwa 5000 Kinder und Jugendliche an einer solchen oft seltenen Erkrankung – bislang bekannt davon sind etwa 8000, meist genetisch bedingt und kaum erforscht.

Ein kurzes Leben: Der kleine Francesco, der mit nur zwei Jahren starb, mit Maria Noce. | Bild: privat

Betroffene kämpfen mit ähnlichen Problemen: lange Diagnosewege sowie unzureichende Versorgung mit Therapie, Medikamenten und Informationen. Der Alltag im absoluten Ausnahmezustand isoliert diese Familien oft von der Gesellschaft. Sterbende Kinder sind ein Tabuthema.

Die Eltern sind doppelt stigmatisiert

Aber wie sollen Eltern auch aussprechen oder erklären, was sie selbst kaum verstehen können? Wenn Sondennahrung, lebensbedrohliche Anfälle oder Medikamente, die gefühlt einen Elefanten umhauen könnten, ihre Alltagsbegleiter werden. „Sie sind doppelt stigmatisiert: Mit der Diagnose eines behinderten Kindes und dass es bald sterben wird“, weiß Maria Noce heute.

2003 handelt die ausgebildete Altenpflegerin intuitiv. „Wenn du mir vertrauen kannst, dann gib mir dein Kind und ruh dich erst mal aus“, sagt sie zu der verzweifelten Mutter. Diese legt Francesco kurzentschlossen in ihre Arme und schläft. Fünf Stunden lang. „Schwester Maria“ übergibt alle Termine ihrem Team: „Ich habe jetzt einen Notfall.“

Stationäre Einrichtungen fehlen, ebenso ambulante Pflegedienste

Er wird fast anderthalb Jahre andauern. Die Kinderhospizarbeit ist damals ein Novum. Es gibt kaum Anlaufstellen für Betroffene und deren Familien. „Bis heute mangelt es an ambulanten Pflegediensten oder stationären Einrichtungen“, bedauert Noce.

Francesco erblindet, ist taub und hat höllische Schmerzen. Maria Noce ist damals im dritten Monat schwanger, mit ihrem dritten Kind. „Ich habe mich gefragt, wie es mir wohl anstelle dieser Mutter gehen würde – und habe versucht zu helfen, in Kooperation mit Kliniken“, erinnert sie sich und ist dankbar für die riesige Unterstützung ihrer eigenen Familie und ihres Teams.

Francesco wird Teil ihres Lebens

Ihr Kind wird geboren. Francesco bleibt Teil ihres Lebens, wird wie ihr viertes Kind. Am Spätnachmittag nimmt sie ihn mit zu sich nach Hause, um seine Mutter und Schwester zu entlasten. Abends bringt sie ihn wieder zurück. Nachts hat sie oft Bereitschaftsdienst, trotz eigenem Baby.

So entsteht in ihrem Herzen die „Vision zu einem Kinder- und Jugendhospiz mit einem interdisziplinären Team“ – das heutige Projekt Sternschnuppe. Für Kinder wie Francesco – und deren Familien, die dadurch für einen Moment aufatmen sollen. Es sei nicht primär Ort um zu sterben, sondern um aufzutanken: in Form einer Kurzzeitpflege sowie einem Begleitprogramm für Eltern und Geschwister.

Geschwister stehen oft im Schatten

Schattenkinder nennt man diese, weil sie im Alltag oft zu kurz kommen. Ihre Arbeit sei aber nicht nur Sterbe-, sondern eben auch Lebensbegleitung, erklärt Noce. Sie und ihr Team vermitteln Lebensmut für die verbleibende Lebenszeit – und wollen Familien stärken für die häusliche Pflege. Eine stationäre Aufnahme bedeutet derzeit für die etwa 2000 Betroffenen im südlichen Baden-Württemberg, sein Kind in weit entfernte Einrichtungen geben zu müssen.

Francescos Mutter kämpft zu Hause für ihr Kind. Ein Jahr geben die Ärzte ihm, es werden zwei. Er erlebt seinen zweiten Geburtstag, im Jahr 2004 stirbt er an seiner Krankheit – aber sein Leben hinterlässt Spuren, denn Maria Noce vergisst ihn nie.

Februar 2020: Inzwischen hat Maria Noce in Villingen-Schwenningen einen ambulanten Pflegedienst, das Pflegeheim Haus Lebensquelle und das Erwachsenen-Hospiz „Via Luce“ aufgebaut. Die stationäre Pflegestation „Kunterbunt“ könnte ab Mai öffnen, zwei Kinder pflegt sie bereits mit einer Ausnahmegenehmigung.

Bundesweit gibt es nur 17 Kinderhospize

Der Hospiz-Neubau ist bezogen und im Obergeschoss ist das Projekt Sternschnuppe inzwischen weitaus mehr als nur eine Vision. „Es bleibt trotzdem ein Mammutprojekt“, betont die Gründerin und erklärt: „In Stuttgart hat das Kinder- und Jugendhospiz nach zehn- bis 15-jähriger Projektphase 2017 eröffnet – bundesweit gibt es nur 17 Einrichtungen dieser Art. Wir sind im Vergleich schon sehr weit, Hut ab – unsere Region ist sehr sozial engagiert.“

Dennoch: Für den Start müssen die jährlichen Betriebskosten von bis zu 800 000 Euro über Spenden gesichert sein. Die Kassen decken 95 Prozent aller Kosten für das erkrankte Kind, aber nicht für die Angehörigen.

Wenn die Sternschnuppe öffnen wird, dann wird es für Kinder wie Francesco sein. Für die Kinder mit den vergessenen Krankheiten, unvergessen.