Festnahme im Bodenseekreis: Justiz gelingt Schlag gegen italienische Mafia

Die Festnahme eines mutmaßlichen Drogenkuriers hat die Justiz in Baden-Württemberg auf die Spur eines Mitglieds der italienischen Mafia geführt. Der 38-jährige albanische Staatsbürger sei in der vergangenen Woche von Spezialkräften in der Wohnung eines Landsmanns im westlichen Bodenseekreis festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Ravensburg und Hechingen am Montag mit.