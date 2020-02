Uwe Hück macht jetzt Politik in Pforzheim. Der ehemalige Porsche-Betriebsratchef lockt neue SPD-Mitglieder und verschreckt langjährige Genossen. Er hat eine Bundestags-Kandidatur gegen Parteikollegin Katja Mast angekündigt.

Eine „Revolution“ hat er vor einem Jahr im Kommunalwahlkampf in Pforzheim angekündigt und zog im Mai 2019 als Stimmenkönig der Pforzheimer SPD in den Gemeinderat der Stadt ein. Nun zeigt sich, was Uwe Hück darunter versteht. Der