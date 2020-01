Tengen vor 39 Minuten

Entschluss gefasst: Marian Schreier tritt bei der Stuttgarter OB-Wahl nicht für die SPD an – sondern gegen ihren Kandidaten

Der Tengener Bürgermeister Marian Schreier will weiter nach Stuttgart und dort Oberbürgermeister werden. Die SPD hat ihm die Unterstützung versagt, jetzt will er als unabhängiger Kandidat antreten. SPD-Mitglied will er trotz Ausschlussdrohung bleiben