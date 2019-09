Leonberg Gasflamme in Biogasanlage brennt kontrolliert

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kommen mit den Löscharbeiten in der Biogasanlage bei Leonberg nahe Stuttgart gut voran. Die Feuerwehrleute brachten am Donnerstag einen umgedrehten großen Trichter über der Gasflamme an, der nun für ein sicheres Abbrennen sorge, erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Freitag.