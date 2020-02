Gerold Sigg leitet das Polizeipräsidium Konstanz und ist für die Sicherheit der Menschen am westlichen Bodensee, im Hegau und im Schwarzwald verantwortlich. Im Interview spricht der 61-Jährige über das neue Einsatzgebiet, den Personalmangel in den Revieren und darüber, warum er sich auf den Schmotzigen Duschtig besonders freut.

Sie sind für die Sicherheit eines großen Teils der SÜDKURIER-Leserschaft verantwortlich. Was muss man über Sie wissen?(Sigg schmunzelt) Ich bin 61 Jahre alt. In Riedlingen, in der Nähe von Biberach, geboren. Meine Frau kommt aus Sigmaringen. Ich