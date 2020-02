Region vor 4 Stunden

Die Fastnacht geht weiter: So war das närrische Wochenende in der Region

Narrentage in Eigeltingen, Zunftbälle in Villingen und Bad Dürrheim, Kleggaunarrentreffen und vieles mehr: Auch an diesem Wochenende haben die Narren zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein gefeiert. Die besten Bilder gibt es hier.