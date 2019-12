von sk

Während bei Furtwangen schon seit Mitte der Woche die Loipen gespurt sind, fielen am Freitagmorgen in Villingen-Schwenningen zum ersten Mal in diesem Winter etwa zehn Zentimeter Neuschnee gegeben. Lastwagen hatten vielerorts Mühe, selbst kleine Anstiege hoch zu kommen. Auf der B33 in Villingen strandete ein Lastwagen.

VS-Villingen Wintereinbruch: Lastwagen blockiert B33 in Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Raum Blumberg behinderte Schnee den Verkehr. Auf den Straßen war so viel Stau, dass eine Frau aus Riedböhringen zwei Stunden bis zu ihrem Arbeitsplatz in der sechs Kilometer entfernten Blumberger Kernstadt benötigte.

Blumberg Schneeglätte: Verkehrschaos bei Blumberg bis zum Randen Das könnte Sie auch interessieren

Auch Donaueschingen präsentierte sich am Freitagmorgen im Winterkleid. Für die Männer der Technischen Dienste begann der Räumdienst morgens um vier Uhr. Eindrücke in Bildern sehen Sie hier:

Donaueschingen Der Wintereinbruch hat Donaueschingen voll im Griff Das könnte Sie auch interessieren

Erster Schnee des Winters in Konstanz

In Konstanz fiel am Freitagmorgen der erste Schnee dieses Winters. Wer mit dem Fahrrad unterwegs war, spürte die spitzen Schneeflocken im Gesicht. Um 4.30 Uhr waren die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Konstanz bereits unterwegs und streuten Straßen, Radwege und Bushaltestellen. Der Schnee war am Mittag schon wieder getaut.

Konstanz Heute fiel der erste Schnee dieses Winters – Der Winterdienst war vorbereitet und hat gestreut Das könnte Sie auch interessieren

Bei Albstadt (Zollernalbkreis) geriet eine 24-Jährige am Freitagmorgen auf schneebedeckter Fahrbahn mit ihrem Wagen ins Schleudern und verunglückte tödlich. Die Frau war auf der Bundesstraße 463 in Richtung Balingen unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und seitlich mit dem Auto eines 40-Jährigen zusammenprallte.

Am Samstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nur noch in den höchsten Lagen schneien. Im Rest des Landes bleibe der Himmel am Wochenende bewölkt, zeitweise könne es regnen. Am Sonntag sollen die Höchsttemperaturen wieder zwischen 8 und 14 Grad liegen.